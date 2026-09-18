Daniel Pancu primește întăriri! Anunțul făcut de Rapid

Claudiu Petrila și-a revenit după accidentarea suferită în vară și este apt se se întoarcă pe teren.

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Directorul sportiv al giuleștenilor, Marius Bilașco, a anunțat că fotbalistul a revenit în lotul antrenat de Daniel Pancu. Extrema lui Rapid a evoluat ultima oară pe 7 august, într-un meci cu UTA Arad, scor 0-0. Fotbalistul s-a confruntat cu o problemă în zona lombară și a petrecut mai bine de o lună în afara terenului.

”Situația lui Petrila? Este la antrenament, și-a revenit după accidentare, poate să joace și este în lot”, a spus Bilașco pentru Digi Sport.

Claudiu Petrila poate reveni pe teren în meciul pe care Rapid îl va disputa în Giulești împotriva lui FC Argeș, în etapa a zecea din Superliga României.

În acest sezon, Petrila a bifat doar trei meciuri și și-a trecut în cont un gol.