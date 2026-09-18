Daniel Pancu primește întăriri! Anunțul făcut de Rapid

Daniel Pancu primește întăriri! Anunțul făcut de Rapid Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid primește o veste importantă. 

TAGS:
RapidDaniel Pancuclaudiu petrila
Din articol

Claudiu Petrila și-a revenit după accidentarea suferită în vară și este apt se se întoarcă pe teren. 

Claudiu Petrila revine pe teren

  • Claudiu petrila fcsb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Directorul sportiv al giuleștenilor, Marius Bilașco, a anunțat că fotbalistul a revenit în lotul antrenat de Daniel Pancu. Extrema lui Rapid a evoluat ultima oară pe 7 august, într-un meci cu UTA Arad, scor 0-0. Fotbalistul s-a confruntat cu o problemă în zona lombară și a petrecut mai bine de o lună în afara terenului.

Situația lui Petrila? Este la antrenament, și-a revenit după accidentare, poate să joace și este în lot”, a spus Bilașco pentru Digi Sport.

Claudiu Petrila poate reveni pe teren în meciul pe care Rapid îl va disputa în Giulești împotriva lui FC Argeș, în etapa a zecea din Superliga României.

În acest sezon, Petrila a bifat doar trei meciuri și și-a trecut în cont un gol. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cu o victorie, covăsnenii pot urca pe locul 4
UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cu o victorie, covăsnenii pot urca pe locul 4
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă
Dinamo, victorie spectaculoasă și calificare în finala pentru titlul de campioană!
Dinamo, victorie spectaculoasă și calificare în finala pentru titlul de campioană!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură



Recomandarile redactiei
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă
S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă
Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”
Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”
Reacție dinspre FCSB după ce Gică Hagi a luat un singur roș-albastru la națională: ”Sunt jucători care meritau!”
Reacție dinspre FCSB după ce Gică Hagi a luat un singur roș-albastru la națională: ”Sunt jucători care meritau!”
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Ce a făcut Dan Șucu în timpul ce Claudiu Petrila executa lovitura de pedeapsă
Ce a făcut Dan Șucu în timpul ce Claudiu Petrila executa lovitura de pedeapsă
Bernd Storck a spus tot după egalul cu Rapid: "Incredibil!"
Bernd Storck a spus tot după egalul cu Rapid: "Incredibil!"
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!