În anul 2019, Hulk s-a aflat în mijlocul unui scandal uriaș, după ce și-a lăsat soția pentru nepoata acesteia.

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Brazilianul era căsătorit de 12 ani cu Iran Angelo, iar cei doi aveau împreună trei copii. La doar câteva luni după ce s-a separat de soția sa, Hulk și-a oficializat relația cu Camila Angelo, nepoata lui Iran Angelo. Fotbalistul și-a lăsat însărcinată nepoata, iar cei doi s-au căsătorit în anul 2020. Hulk și Camila au acum doi copii.

În mijlocul scandalului, Iran Angelo, fosta sa soție, transmitea un mesaj dureros pe rețelele sociale: ”Mă trezesc și adorm fără să înțeleg cum mi s-au întâmplat toate aceste lucruri”.

Brazilianul Hulk a acordat un interviu pentru legendarul fotbalist al Selecao, Romario, în care a vorbit despre cea mai mare dezamăgire a carierei. În 2011, Hulk a avut șansa de a se transfera în Premier League, la Manchester City, însă FC Porto a refuzat să îl vândă pentru 60 de milioane de euro.

Din acest motiv, în septembrie 2012, Hulk a decis să plece în Rusia, la Zenit St. Petersburg.

”Am petrecut patru ani la Porto și, la fiecare perioadă de transferuri, aveam posibilitatea să mă transfer în Anglia, dar de fiecare dată m-au păstrat și au insistat că nu vor să mă vândă.

În 2011, am câștigat Europa League, am fost campioni naționali fără să pierdem vreun meci, am avut acel sezon spectaculos, iar Porto l-a vândut pe Falcao la Atlético Madrid. Imediat după aceea, au primit o ofertă de 60 de milioane de euro de la Manchester City pentru mine, dar nu au vrut să mă vândă.

Clubul a refuzat oferta pentru că tocmai îl vânduse pe Falcao și nu mai avea nevoie să obțină alți bani. Eu am aflat despre acest lucru abia mai târziu. Atunci am aflat și despre oferta lui Manchester City din anul precedent și am descoperit că nu mă vânduseră în Anglia.

Așa că m-am gândit că era momentul să plec. Urma să joc în Champions League și am decis să încerc un alt tip de fotbal”, a spus Hulk într-un interviu acordat legendarului Romario.