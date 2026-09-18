GALERIE FOTO Starul care și-a lăsat nepoata însărcinată rupe tăcerea: ”Am aflat abia târziu!”

Starul care și-a lăsat nepoata însărcinată rupe tăcerea: ”Am aflat abia târziu!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fotbalist uriaș cu o poveste controversată de viață a dezvăluit care a fost cea mai mare dezamăgire a carierei.

TAGS:
hulkcamila angeloFC PortoManchester City

În anul 2019, Hulk s-a aflat în mijlocul unui scandal uriaș, după ce și-a lăsat soția pentru nepoata acesteia.

Hulk:

  • Hulk camila angelo 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

 Brazilianul era căsătorit de 12 ani cu Iran Angelo, iar cei doi aveau împreună trei copii. La doar câteva luni după ce s-a separat de soția sa, Hulk și-a oficializat relația cu Camila Angelo, nepoata lui Iran Angelo. Fotbalistul și-a lăsat însărcinată nepoata, iar cei doi s-au căsătorit în anul 2020. Hulk și Camila au acum doi copii.

În mijlocul scandalului, Iran Angelo, fosta sa soție, transmitea un mesaj dureros pe rețelele sociale: ”Mă trezesc și adorm fără să înțeleg cum mi s-au întâmplat toate aceste lucruri”.

Brazilianul Hulk a acordat un interviu pentru legendarul fotbalist al Selecao, Romario, în care a vorbit despre cea mai mare dezamăgire a carierei. În 2011, Hulk a avut șansa de a se transfera în Premier League, la Manchester City, însă FC Porto a refuzat să îl vândă pentru 60 de milioane de euro.

Din acest motiv, în septembrie 2012, Hulk a decis să plece în Rusia, la Zenit St. Petersburg.

Am petrecut patru ani la Porto și, la fiecare perioadă de transferuri, aveam posibilitatea să mă transfer în Anglia, dar de fiecare dată m-au păstrat și au insistat că nu vor să mă vândă.

În 2011, am câștigat Europa League, am fost campioni naționali fără să pierdem vreun meci, am avut acel sezon spectaculos, iar Porto l-a vândut pe Falcao la Atlético Madrid. Imediat după aceea, au primit o ofertă de 60 de milioane de euro de la Manchester City pentru mine, dar nu au vrut să mă vândă.

Clubul a refuzat oferta pentru că tocmai îl vânduse pe Falcao și nu mai avea nevoie să obțină alți bani. Eu am aflat despre acest lucru abia mai târziu. Atunci am aflat și despre oferta lui Manchester City din anul precedent și am descoperit că nu mă vânduseră în Anglia.

Așa că m-am gândit că era momentul să plec. Urma să joc în Champions League și am decis să încerc un alt tip de fotbal”, a spus Hulk într-un interviu acordat legendarului Romario.

  • Ajuns la 40 de ani, Hulk evoluează în momentul de față pentru Fluminense.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cu o victorie, covăsnenii pot urca pe locul 4
UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cu o victorie, covăsnenii pot urca pe locul 4
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă
Dinamo, victorie spectaculoasă și calificare în finala pentru titlul de campioană!
Dinamo, victorie spectaculoasă și calificare în finala pentru titlul de campioană!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură



Recomandarile redactiei
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă
S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă
Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”
Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”
Reacție dinspre FCSB după ce Gică Hagi a luat un singur roș-albastru la națională: ”Sunt jucători care meritau!”
Reacție dinspre FCSB după ce Gică Hagi a luat un singur roș-albastru la națională: ”Sunt jucători care meritau!”
Alte subiecte de interes
Ce ți-am băgat, ce ți-am făcut? Hulk, eliminare halucinantă și de neînțeles în Atletico Mineiro - Palmeiras 0-4
Ce ți-am băgat, ce ți-am făcut? Hulk, eliminare halucinantă și de neînțeles în Atletico Mineiro - Palmeiras 0-4
Hulk, de neoprit! 90 de minute și un gol magnific în Copa Libertadores la 38 de ani + statistici SF la ultimul meci
Hulk, de neoprit! 90 de minute și un gol magnific în Copa Libertadores la 38 de ani + statistici SF la ultimul meci
"Uniți într-o singură inimă!". Starul brazilian s-a căsătorit cu nepoata fostei soții, cu care are doi copii
"Uniți într-o singură inimă!". Starul brazilian s-a căsătorit cu nepoata fostei soții, cu care are doi copii
Hulk, de neoprit la 35 de ani! Atacantul i-a adus echipei sale și Cupa după titlul de campioană și așteaptă un copil de la nepoată
Hulk, de neoprit la 35 de ani! Atacantul i-a adus echipei sale și Cupa după titlul de campioană și așteaptă un copil de la nepoată
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a câștigat titlul cu numărul 20 în Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a câștigat titlul cu numărul 20 în Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!