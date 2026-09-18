Într-un articol publicat de menshouse.gr, grecii vorbesc despre așteptările pe care Gigi Becali le-a avut de-a lungul timpului de la Octavian Popescu. Patronul de la FCSB spera că îl va vinde pe fotbalistul ajuns acum la 23 de ani pe zeci de milioane de euro și îl asemăna pe jucătorul născut la Nucet cu legendarul Cristiano Ronaldo.

Grecii își pun o întrebare importantă după transferul lui Octavian Popescu

Dacă a avut un start de carieră foarte bun, Octavian Popescu a intrat treptat într-un con de umbră la FCSB până în punctul în care a ajuns rezervă. După ce Octavian Popescu a ajuns sub formă de împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, au ieșit la suprafață niște episoade grave în care ar fi fost implicat jucătorul roș-albaștrilor.

Absența fotbalistului de la antrenamente ar fi fost cauzată de faptul că Octavian Popescu ar fi consumat gaz ilariant. În încercarea de a-l scoate dintr-un anturaj greșit în care a intrat, oficialii fostei campioane din Liga 1 au decis să îl împrumute un sezon în Grecia.

”Becali a crezut atât de mult în el, încât a ajuns chiar să-i fie părinte spiritual. El l-a botezat! Dar, din acea zi, <<creația>> lui Gigi Becali a început să meargă în jos, atât pe plan personal, cât și sportiv. În urmă cu câteva luni, a recunoscut că jucătorul său a încetat să se mai antreneze corespunzător și să-și mai lucreze corpul, ceea ce a dus la stagnarea sa în fotbal.

Popescu nu doar că nu a fost vândut pentru 50 de milioane de euro, dar a rămas blocat la București, a stagnat și a început să creeze probleme din motive greșite. Așa este și acest recent material de presă, potrivit căruia ar folosi în mod regulat protoxid de azot, fapt care a dus la internarea sa în spital în ajunul meciului cu UTA.

Este o substanță care nu este ilegală în România, dar al cărei consum provoacă, în mare parte, euforie, relaxare, râs incontrolabil, dar și amețeli și pierderi temporare de memorie.

Acest incident a fost picătura care a umplut paharul, detaliul care a dus la împrumutul său la Levadiakos. Nimeni nu s-a îndoit vreodată de calitățile extremei în vârstă de 23 de ani. În toată România se vorbește despre mentalitatea și caracterul său, care nu i-au permis talentului său să se dezvolte.

Va reuși aerul de la Levadiakos să-l readucă pe drumul cel bun?”, au scris grecii.