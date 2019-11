Ce se intampla la Steaua in anii 2000! "Lucrurile astea nu se stiu, dar trebuie spuse!" Dezvaluirile lui Mirel Radoi: "Eu am jucat acolo!"

Mirel Radoi a vorbit despre sacrificiile pe care Gigi Becali le-a facut pentru Steaua in trecut.

Mirel Radoi si-a amintit episoadele din trecut, de pe vremea cand Gigi Becali a preluat Steaua.

Actualul selectioner de la tineret a explicat ca, din punctul lui de vedere, FCSB este adevarata Steaua si a povestit ce se intampla in anii 2000, cand Becali a preluat echipa.

"Pentru mine lucrurile sunt simple. Steaua e cea din Liga 1. Justitia din Romania s-a pronuntat si a spus ca sunt doua echipe Steaua. Cea din Liga 4, CSA, si cea din Liga 1, FCSB. Dar eu am jucat acolo, stiu ce se intampla la inceputul anilor 2000, cum in momentul in care venea data salariilor, nu era nimeni din Armata sa vina sa plătească.

Stiu anumite lucruri cand erau parcele de teren care valorau 3-4 milioane de dolari, nasul le dadea cu 1 milion, doar sa achite salariile. Armata nu era in acele momente langa noi. Lumea nu stie. El nu vrea sa va spuna aceste lucruri, dar a facut sacrificii sa plateasca salariile la vremea aceea. Armata, in momentul acela, nu era. In momentul in care vii si spui ca e echipa ta, trebuie sa o sustii si financiar, nu doar prin acte.

Daca nu aparea nasu', nu vad pe altcineva sa fi pompat 30 de milioane de dolari in 6 ani. Nu vad un alt om care sa fi băgat atatia bani de la el din buzunar. Nu cred ca a distrus el brandul asta. De bine, de rau, echipa nu se califica un an, dar urmatorul se califica", a spus Radoi la PRO X.

Mirel Radoi a jucat la Steaua in perioada 2000-2008.