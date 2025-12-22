Fanii echipei Dinamo își amintesc modul în care albanezul Sulejman Demollari aducea un plus de creație în jocul echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare la începutul anilor '90. Valorosul fotbalist a fost coleg cu Costel Pană într-o echipă care cucerea titlul în sezonul 1991-1992 fără să piardă vreun meci.

Costel Pană, invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro.



Sulejman Demollari (61 de ani) este în continuare considerat ca fiind cel mai bun stranier din istoria lui Dinamo. Atacantul albanez a semnat cu gruparea din ”Ștefan cel Mare” în 1991, fiind remarcat de Florin Halagian la un meci U21 între naționala Germaniei și cea a Albaniei.

Demollari a jucat din 1991 până în 1995 în tricoul lui Dinamo, timp în care a câștigat și titlul de campion.

Costel Pană, amintiri cu Sulejman Demollari, fostul său coleg de la Dinamo

În total, 100 de meciuri a jucat Sulejman Demollari pentru Dinamo, timp în care 36 de goluri a reușit să marcheze albanezul în toate competițiile pentru ”câini”. Costel Pană și-a amintit de fostul său coleg de la Dinamo, despre care a spus că nu era doar un fotbalist extraordinar, ci și un coleg pe care se putea baza.

Referitor la cariera urmată de Demollari după retragerea de pe teren, acum este angajat în cadrul Federației de Fotbal a Albaniei, antrenor secund la naționala Albaniei sub 19 ani.

Pentru o perioadă, februarie 2011 – august 2015, el a fost scouter la Dinamo.

”Când venea balonul la el, nu aveam emoții, eram în siguranță! Nu putea să piardă posesia. Era un tip extraordinar!

Am mai ținut legătura cu el, am mai vorbit de câteva ori. Acum lucrează în cadrul Federației Albaneze de Fotbal, la tineret.

Demolari... cu câțiva ani înainte, România a jucat un amical la Tirana. Eu ascultam la radio meciul, iar comentatorul nostru îl tot remarca. Atunci, mie mi-a rămas în minte. Am avut apoi o discuție cu cineva de la echipă, i-am spus că vrem să-l transferăm: 'faceți tot ce e omenește posibil să îl aduceți, e un fotbalist foarte bun!'.

Așa a fost, nu ne-am înșelat! Era calm, orice balon aruncai pe ei, nu pierdea duelul! Pasa exact unde trebuia. Nu avea viteză de reacție, dar gândea foarte repede. Din cinci soluții, o găsea pe cea mai bună. Foarte bun pasator, bun finalizator.

Un coleg de echipă extraordinar!”, a spus Costel Pană în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

