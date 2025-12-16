Costel Pană a vorbit la Poveștile Sport.ro despre portarul campioanei FCSB, Ștefan Târnovanu (25 de ani). Pană l-a cunoscut pe golakeeper în sezonul 2019-2020, când Târnovanu era al treilea portar al lui Poli Iași.

"Fane, când te vei transfera în Premier League, să nu uiți de profesorul tău!" Târnovanu, aruncat în 'groapa cu lei'



Șlefuit de Benone Dohot, antrenor de portari la Iași, Târnovanu a impresionat încă de la vârsta junioratului. Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, a condus-o de pe bancă pe Poli, alături de Mihai Teja, în sezonul 2019-2020, când l-a reîntâlnit pe Dohot în staff-ul lui Poli Iași. Dohot și Pană au fost colegi în anii '80 la Flacăra Moreni.



Cum a decurs 'promovarea' lui Târnovanu în prima echipă a echipei din Iași? Costel Pană a dat timpul înapoi la Poveștile Sport.ro.

Actual antrenor, Costel Pană i-a transmis - mai în glumă, mai în serios -, un mesaj lui Ștefan Târnovanu: să ajungă în Premier League, campionat transmis în exclusivitate de VOYO.



"Când Mihai Teja a semnat cu Poli Iași, Denis Rusu e titular, Fane Târnovanu era al treilea portar. Benone Dohot, antrenorul cu portarii, mi-a zis: 'Costele, uită-te la copilul ăsta, l-am crescut de la 9 ani!'.



I-am spus 'Benone, lasă-mă și îți spun'. L-am observat la antrenamente, era foarte agil. După două săptămâni i-am zis că îmi place. Mentalul lui forte - nu punea la suflet nimic, m-a impresionat. Nu se gândea el că poate să apere atunci.



Am avut o dicuție cu Mihai Teja, mi-a zis că-l poate debuta, fără probleme! Și l-a debutat. 70 la sută din meciuri a apărat foarte bine. Ca o glumă, i-am zis: 'Fane, când te vei transfera în Premier League, să nu uiți de profesorul tău, Benone Dohot!', a rememorat Costel Pană, la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro și VOYO.

Costel Pană a strâns șase selecții și un gol pentru echipa națională a României. A făcut parte din mareaa echipă din Ștefan cel Mare, din sezonul 1991-1992, când Dinamo cucerea titlul fără meci pierdut.



Târnovanu e în prezent unul dintre cei mai valoroși portari ai României și e convocat constant la prima reprezentativă.

30 iunie 2028 e data la care îi expiră contractul lui Târnovanu cu FCSB

4 meciuri a strâns Târnovanu în naționala României

1,97 m e înălțimea portarului de la FCSB

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

