Zero! A refuzat Dinamo, n-a prins niciun minut, iar acum schimbă echipa

Zero! A refuzat Dinamo, n-a prins niciun minut, iar acum schimbă echipa Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Coubiș (22 de ani) a avut parte de o experiență neplăcută la Sampdoria, club din Serie B cu care a semnat în august.

TAGS:
andrei coubisDinamoSampdoria
Din articol

Andrei Coubiș pleacă de la Sampdoria după ce nu a prins niciun minut

După ce a fost căpitanul echipei Primavera a lui AC Milan și a fost luat de Massimiliano Allegri în cantonamentul din vară, Coubiș a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, pentru a prinde minute constant.

La finalul verii, și Dinamo s-a arătat interesată de transferul lui Coubiș, chiar ajunsese la un acord cu AC Milan, însă fundașul central de origine română a refuzat, preferând Serie B.

La Sampdoria, lucrurile nu au mers însă deloc bine pentru Coubiș. Stoperul nu a fost folosit în nicio partidă oficială, indiferent că antrenorul s-a numit Massimo Donati sau Angelo Gregucci.

Deși transferul său la Sampdoria ar fi urmat să devină definitiv în februarie, Coubiș nu va mai continua la clubul din Serie B. Împrumutul său se va încheia prematur, iar jurnalistul Nicolo Schira anunță că fundașul ar putea fi transferat la un club din afara Italiei.

Sampdoria traversează un sezon foarte modest și ocupă locul 17 în Serie B, cu 14 puncte în 17 etap

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit în Texas: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit &icirc;n Texas: &rdquo;Suntem recunoscători că nu mai suferă&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Talpan a &bdquo;turbat&ldquo; după ce a fost ignorat la Gala Steaua: &bdquo;Inadmisibil! I-am scris lui Nicușor Dan&ldquo;
Talpan a „turbat“ după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Inadmisibil! I-am scris lui Nicușor Dan“
Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00
Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Ce mai face Sulejman Demollari, considerat cel mai bun fotbalist străin care a jucat &icirc;n Rom&acirc;nia!
Ce mai face Sulejman Demollari, considerat cel mai bun fotbalist străin care a jucat în România!
(P) Stilul care te &icirc;nsoțește &icirc;n orice sezon
(P) Stilul care te însoțește în orice sezon
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Soarta lui B&icirc;rligea, decisă după &bdquo;circul&ldquo; făcut pe teren: &bdquo;Și cu asta basta!&ldquo;

Soarta lui Bîrligea, decisă după „circul“ făcut pe teren: „Și cu asta basta!“

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și c&acirc;teva petarde pe Arena Națională!

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

Dennis Man, &icirc;njurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!



Recomandarile redactiei
Talpan a &bdquo;turbat&ldquo; după ce a fost ignorat la Gala Steaua: &bdquo;Inadmisibil! I-am scris lui Nicușor Dan&ldquo;
Talpan a „turbat“ după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Inadmisibil! I-am scris lui Nicușor Dan“
Ce mai face Sulejman Demollari, considerat cel mai bun fotbalist străin care a jucat &icirc;n Rom&acirc;nia!
Ce mai face Sulejman Demollari, considerat cel mai bun fotbalist străin care a jucat în România!
Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00
Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00
&bdquo;Cel mai bun fotbalist din Rom&acirc;nia&ldquo;, prezent la FCSB &ndash; Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
„Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Debut fulminant al atacantului rom&acirc;n transferat de două zile de Sampdoria: dublă &icirc;n victoria cu 2-1 pe terenul lui Empoli!
Debut fulminant al atacantului român transferat de două zile de Sampdoria: dublă în victoria cu 2-1 pe terenul lui Empoli!
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!