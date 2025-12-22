Zero! A refuzat Dinamo, n-a prins niciun minut, iar acum schimbă echipa

Andrei Coubiș pleacă de la Sampdoria după ce nu a prins niciun minut

După ce a fost căpitanul echipei Primavera a lui AC Milan și a fost luat de Massimiliano Allegri în cantonamentul din vară, Coubiș a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, pentru a prinde minute constant.



La finalul verii, și Dinamo s-a arătat interesată de transferul lui Coubiș, chiar ajunsese la un acord cu AC Milan, însă fundașul central de origine română a refuzat, preferând Serie B.



La Sampdoria, lucrurile nu au mers însă deloc bine pentru Coubiș. Stoperul nu a fost folosit în nicio partidă oficială, indiferent că antrenorul s-a numit Massimo Donati sau Angelo Gregucci.



Deși transferul său la Sampdoria ar fi urmat să devină definitiv în februarie, Coubiș nu va mai continua la clubul din Serie B. Împrumutul său se va încheia prematur, iar jurnalistul Nicolo Schira anunță că fundașul ar putea fi transferat la un club din afara Italiei.

