„Tati“ a revenit în această vară pe banca celor de la Sănătatea Cluj, echipă din Liga 3, iar începutul mandatului este unul peste așteptări.



Formația clujeană a produs una dintre marile surprize ale ediției, eliminând Unirea Slobozia, locul 7 în Superligă, în play-off-ul Cupei României. După 1-1 în timpul regulamentar, ardelenii s-au impus cu 6-5 la lovituri de departajare și au obținut calificarea în faza grupelor.



„Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“



Miriuță a fost încântat de prestația elevilor săi, dar a ținut să scoată în evidență și condițiile modeste în care se lucrează la Sănătatea.



„Fără falsă modestie, i-am eliminat fără drept de apel. Dacă băteam cu 6-1, nu zicea nimeni nimic. Băieții au jucat extraordinar, nu le-am dat nicio șansă. Avem jucători foarte buni și ar fi greu să ne bată o echipă din Play-Out-ul Superligii. Dacă vă spun ce salarii sunt la Sănătatea, începeți să râdeți“, a spus antrenorul la Sport Total FM.



Referitor la experiența nefericită de la Poli Iași, Miriuță a declarat că responsabilitatea retrogradării nu i-a aparținut în totalitate.



„Eu cred că Miriuță a contat cam 20% din retrogradare. În rest, 80%... hai să fim serioși, să recunoască și jucătorii. Eu nu am ratat 11 metri și nu am scos mingea din poartă“, a continuat tehnicianul.



Pentru moment, obiectivul lui Miriuță la Cluj este calificarea în play-off-ul Ligii 3. Formația ocupă locul #7 după prima etapă, în care a smuls un egal în meciul cu Zalău, scor 1-1.

