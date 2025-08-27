Vasile Miriuță (56 de ani) a „îngropat“ Poli Iași, în sezonul trecut, fiind pe banca echipei din Copou, în momentul în care aceasta a pierdut barajul cu Metaloglobus și a retrogradat în „B“.
După această contraperformanță monumentală, „Tati“ a demisionat, în direct, cu zâmbetul pe buze, după care a „aterizat“ la Sănătatea Cluj, formație care activează în al 3-lea eșalon al fotbalului românesc. Și, deocamdată, începutul mandatului e reușit, mai ales că, astăzi, Sănătatea Cluj a furnizat o surpriză de proporții, în Cupa României.
În play-off-ul competiției, ultima fază înainte de startul meciurilor din grupe, formația ardeleană a dat lovitura, eliminând Unirea Slobozia, ocupanta locului 7 din 16 în Superliga noastră. După expirarea timpului regulamentar, cele două formații au fost la egalitate: 1-1. Bont a deschis scorul pentru clujeni (61), iar Dragu a egalat (63).
Cum nu s-a marcat după cele două reprize adiționale, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Aici, Sănătatea Cluj a avut câștig de cauză: 6-5.
Calificarea celor de la Sănătatea Cluj a venit după o altă surpriză uriașă, în cupă, tot astăzi, după cum sport.ro a scris aici.
Rezultatele de miercuri din play-off-ul Cupei României
- Agricola Borcea - FC Argeș 0-1
- CSO Băicoi - Gloria Bistrița 2-3
- Câmpulung Muscel - Metaloglobus 0-2
- CSC Dumbrăvița - FC Bihor 2-1
- CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina 0-3
- Vulturii Fărcășești - Concordia Chiajna 0-3
- FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8
- Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț 4-0
- Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK 0-2
- Sporting Liești - CS Afumați 2-1
- Unirea Alba Iulia - FC Botoșani 0-1
- Politehnica Timișoara - CS Dinamo (1-1, 2-3 d.p.)
- Sănătatea Cluj - Unirea Slobozia (1-1, 6-5 d.l.d.))
- ÎN DESFĂȘURARE: Poli Iași - Petrolul Ploiești (0-1, la pauză)
Marți, UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, și s-a calificat în grupele Cupei României. Joi, de la 17:00, este programat ultimul joc din play-off: Corvinul Hunedoara - Farul Constanța.
Din faza grupelor vor participa și primele 8 clasate din sezonul trecut al Superligii.