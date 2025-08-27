Vasile Miriuță (56 de ani) a „îngropat“ Poli Iași, în sezonul trecut, fiind pe banca echipei din Copou, în momentul în care aceasta a pierdut barajul cu Metaloglobus și a retrogradat în „B“.

După această contraperformanță monumentală, „Tati“ a demisionat, în direct, cu zâmbetul pe buze, după care a „aterizat“ la Sănătatea Cluj, formație care activează în al 3-lea eșalon al fotbalului românesc. Și, deocamdată, începutul mandatului e reușit, mai ales că, astăzi, Sănătatea Cluj a furnizat o surpriză de proporții, în Cupa României.

În play-off-ul competiției, ultima fază înainte de startul meciurilor din grupe, formația ardeleană a dat lovitura, eliminând Unirea Slobozia, ocupanta locului 7 din 16 în Superliga noastră. După expirarea timpului regulamentar, cele două formații au fost la egalitate: 1-1. Bont a deschis scorul pentru clujeni (61), iar Dragu a egalat (63).

Cum nu s-a marcat după cele două reprize adiționale, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Aici, Sănătatea Cluj a avut câștig de cauză: 6-5.

Calificarea celor de la Sănătatea Cluj a venit după o altă surpriză uriașă, în cupă, tot astăzi, după cum sport.ro a scris aici.

Rezultatele de miercuri din play-off-ul Cupei României



Agricola Borcea - FC Argeș 0-1

0-1 CSO Băicoi - Gloria Bistrița 2-3

2-3 Câmpulung Muscel - Metaloglobus 0-2

0-2 CSC Dumbrăvița - FC Bihor 2-1

- FC Bihor 2-1 CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina 0-3

0-3 Vulturii Fărcășești - Concordia Chiajna 0-3

0-3 FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8

1-8 Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

Ceahlăul Piatra Neamț 4-0 Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK 0-2

0-2 Sporting Liești - CS Afumați 2-1

- CS Afumați 2-1 Unirea Alba Iulia - FC Botoșani 0-1

0-1 Politehnica Timișoara - CS Dinamo (1-1, 2-3 d.p.)

(1-1, 2-3 d.p.) Sănătatea Cluj - Unirea Slobozia (1-1, 6-5 d.l.d.))

- Unirea Slobozia (1-1, 6-5 d.l.d.)) ÎN DESFĂȘURARE: Poli Iași - Petrolul Ploiești (0-1, la pauză)

Marți, UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, și s-a calificat în grupele Cupei României. Joi, de la 17:00, este programat ultimul joc din play-off: Corvinul Hunedoara - Farul Constanța.



Din faza grupelor vor participa și primele 8 clasate din sezonul trecut al Superligii.



