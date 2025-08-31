După debutul perfect cu 5-0 contra lui Torino, „nerazzurrii” au clacat pe „Giuseppe Meazza” în etapa a doua din Serie A, unde Udinese s-a impus cu scorul de 2-1.



Startul a părut promițător pentru Inter. Denzel Dumfries a deschis scorul în minutul 17, după o pasă excelentă a lui Marcus Thuram. Dar avantajul a durat puțin. În minutul 28, Udinese a primit penalty, după un henț comis chiar de Dumfries. Keinan Davis a transformat fără emoții.



Meci de coșmar pentru Cristi Chivu!



Până la pauză, oaspeții au dat lovitura decisivă. Arthur Atta a șutat superb la colțul lung în minutul 40, iar Sommer n-a mai putut salva. În partea a doua, Inter a forțat, a și înscris prin Dimarco, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.



Răzvan Sava, titular în poarta friulanilor, a rezistat cu brio presiunii ofensivei milaneze, iar Udinese a plecat cu toate cele trei puncte în sac.

