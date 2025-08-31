După startul lansat de sezon, scor 5-0 cu Torino pe teren propriu, Inter Milano a pierdut tot pe ”Meazza”, de această dată cu Udinese, la care titular a fost Răzvan Sava.



Inter a deschis scorul după 17 minute de joc. Marcus Thuram a strecurat mingea printre fundașii adverși, iar Denzel Dunfries, uitat de defensiva adversă, a împins mingea în poartă din poziție ideală.

Inter Milano, prima înfrângere a sezonului în Serie A



Gazdele nu au reușit să-și mențină avantajul nici măcar până la pauză. Keinan Davis a restabilit egalitatea din penalty, iar Arthur Atta a întors rezultatul în minutul 40.



În partea secundă, Inter Milano s-a năpustit în atac și a alergat după golul egalizator, dar fără succes. Este prima înfrângere pentru echipa lui Chivu în noul sezon de Serie A, după un joc excelent în prima etapă.



Inter Milano rămâne cu cele trei puncte cucerite după prima etapă, iar Udinese ajunge la patru puncte, după egalul cu Verona din prima etapă, scor 1-1.



În următoarea etapă, după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, Interul lui Cristi Chivu se va deplasa pe terenul rivalei Juventus, iar Udinese va juca tot în deplasare, la Pisa.



Clasamentul din Serie A, după Inter Milano - Udinese 1-2:

