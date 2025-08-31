Partida Lyon - Marseille, derby-ul din etapa a treia din Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în exclusivitate pe VOYO.

Toate meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Lyon - Marseille, de la 21:45, în direct pe VOYO

Lyon are un start perfect de sezon în Ligue 1 și a are două victorii din tot atâtea etape. Lyon vine după succesul cu 3-0 în fața lui Metz.

De cealaltă parte, Marseille a câștigat duelul cu Paris FC din runda trecută, scor 5-2, dar a început cu stângul noul sezon din Ligue 1 cu înfrângerea 1-0 în fața lui Rennes.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în campionat, în luna februarie, iar atunci Marseille s-a impus cu 3-2 pe teren propriu.

Celelate partide de duminică din Ligue 1