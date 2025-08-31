LIVE BLOG Maraton Ligue 1 pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45, cel mai așteptat meci! Toate meciurile zilei

Maraton Ligue 1 pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45, cel mai așteptat meci! Toate meciurile zilei Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Va fi maraton de Ligue 1 în direct pe VOYO cu cele cinci meciuri ale etapei a treia din Franța.

TAGS:
LyonOlympique MarseilleLigue 1Voyo
Din articol

Partida Lyon - Marseille, derby-ul din etapa a treia din Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în exclusivitate pe VOYO.

Lyon - Marseille, de la 21:45, în direct pe VOYO

Lyon are un start perfect de sezon în Ligue 1 și a are două victorii din tot atâtea etape. Lyon vine după succesul cu 3-0 în fața lui Metz.

De cealaltă parte, Marseille a câștigat duelul cu Paris FC din runda trecută, scor 5-2, dar a început cu stângul noul sezon din Ligue 1 cu înfrângerea 1-0 în fața lui Rennes.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în campionat, în luna februarie, iar atunci Marseille s-a impus cu 3-2 pe teren propriu.

Celelate partide de duminică din Ligue 1

  • Angers - Rennes, de la 16:00, în direct pe VOYO
  • Le Havre - Nice, de la 18:15, în direct pe VOYO
  • Monaco - Strasbourg, de la 18:15, în direct pe VOYO
  • Paris FC - Metz, de la 18:15, în direct pe VOYO

Lille a scris istorie în Ligue 1

Lorient – Lille, din etapa a 3-a a Ligue 1, a fost un meci de neuitat, cu un scor incredibil, mai ales pentru cei care au urmărit doar prima repriză. 

Această victorie mare a egalat un record vechi de 28 de ani în Ligue 1. Lille a devenit prima echipă de la Lyon din 1997 care reușește să înscrie 7 goluri într-o singură repriză, iar scorul de 7-1 a fost cea mai drastică înfrângere suferită de Lorient în istoria sa pe prima scenă a fotbalului francez.

Antrenorul Bruno Genesio poate fi mândru de evoluția echipei sale, care are un start excelent de sezon, fiind deja calificată în fazele preliminare ale UEFA Europa League. După 3 etape, Lille se află pe un traseu perfect, cu două victorii și un egal.

  • 30.08.25: Lorient 1-7 Lille
  • 23.08.25: Lille 3-0 Nice
  • 16.08.25: Lyon 1-1 Lille

Rezumat Toulouse - PSG 3-6

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parub&icirc;i, a fost ucis la Liov. A fost &icirc;mpușcat de 5 ori
ARTICOLE PE SUBIECT
A fost spectacol total pe VOYO! Scoruri nebune &icirc;n Ligue 1: Lorient - Lille 1-7 și Toulouse - PSG 3-6
A fost spectacol total pe VOYO! Scoruri nebune în Ligue 1: Lorient - Lille 1-7 și Toulouse - PSG 3-6
Francezii sunt siderați pentru că saudiții au &icirc;nceput să le fure talentele din Ligue 1!
Francezii sunt siderați pentru că saudiții au început să le "fure" talentele din Ligue 1!
Transferurile forțate făcute de Lyon &icirc;n această vară au dus echipa &icirc;n poziția de lider &icirc;n Ligue 1!
Transferurile forțate făcute de Lyon în această vară au dus echipa în poziția de lider în Ligue 1!
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a decis! Ordin pentru Florin Tănase, după ce Darius Olaru a &icirc;nceput să miorlăie
Gigi Becali a decis! Ordin pentru Florin Tănase, după ce Darius Olaru "a început să miorlăie"
Stanciu i-a cucerit pe italieni! Anunțul presei din Peninsulă &icirc;naintea meciului de gală cu Juventus
Stanciu i-a cucerit pe italieni! Anunțul presei din Peninsulă înaintea meciului de gală cu Juventus
Două goluri din foarfecă și o bombă din afara careului! Hattrick-ul senzațional reușit de Joao Neves
Două goluri din foarfecă și o bombă din afara careului! Hattrick-ul senzațional reușit de Joao Neves
FC Argeș - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro! Premieră &icirc;n Superliga. Andone e ne&icirc;nvins &icirc;n fața lui Teja
FC Argeș - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro! Premieră în Superliga. Andone e neînvins în fața lui Teja
CFR Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cifrele care &icirc;l sperie pe Mandorlini
CFR Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cifrele care îl sperie pe Mandorlini
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Capitolul la care FCSB a spulberat tot &icirc;n Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Au apărut cotele pentru c&acirc;știgarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au picat contra lui FCSB și exultă: Vrem să jucăm c&acirc;t mai repede &icirc;mpotriva lor!

Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!"

UEFA a anunțat programul FCSB-ului &icirc;n Europa League! C&acirc;nd se joacă primul meci

UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League! Când se joacă primul meci

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!