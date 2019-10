Turcii, la picioarele lui Florin Andone: "Daca o tine tot asa, Falcao ar putea sa nu mai intre!" Ce au scris dupa meciul excelent al romanului cu Real Madrid

Florin Andone a avut doua ocazii uriase de gol in Galatasaray - Real Madrid.

Galatasaray a pierdut cu 0-1 duelul cu Real Madrid. Golul lui Kroos din minutul 18 a ramas singurul al meciului.

Florin Andone a fost integralist pentru turci si a avut cele mai mari ocazii ale Galatei.

Doua sanse de gol intr-un minut a avut romanul la poarta aparata de Thibault Courtois.

Turcii au laudat prestatia lui Andone si consider ca daca mentine aceasta forma, romanul l-ar putea trimite pe banca pe Falcao.

"Credeam ca Galatasaray o putea invinge pe Real, cu 50.000 de fani in spate, si a avut sansa s-o faca, dar i-au lipsit golurile. Andone e o promisiune. Chiar a dat totul pe teren si a fost cel mai rapid jucator al lui Terim, pacat ca n-a avut noroc la finalizare. N-a fost imperfectiune la acele suturi, a aratat talent si forta. Dar l-a avut in fata pe Courtois, numarul unu in lume. Nu sunt foarte sigur ca un alt portar s-ar fi opus ca cele doua mingi sa intre in plasa", a scris editorialistul Osman Senher, in cotidianul Milliyet.

"Daca Andone va continua sa fie la fel ce activ, Falcao ar putea sau nu reintre, dar sigur va intelege ca e un jucator foarte scump care i-a adus Galatei in Liga zero goluri si zero puncte in doua meciuri din Liga", a continuat sursa citata.