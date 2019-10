"Meritam un egal!" Prima reactie a lui Florin Andone dupa infrangerea cu Real: "Asa s-a intamplat mereu"

Galatasaray a pierdut cu 0-1 in fata celor de la Real Madrid. Golul spaniolilor a fost marcat de Toni Kroos in minutul 18.

Cele mai mari ocazii ale turcilor au venit din partea lui Florin Andone. Atacantul roman a avut doua ocazii uriase in doar un minut, in minutul 10 al confruntarii.

Totusi, Galata nu a reusit sa o egaleze pe Real, lucru care, dupa parerea romanului, ar fi fost rezultatul echitabil al partidei.

"Stiam ca vom juca impotriva unei echipe foarte puternice, impotriva unui club foarte mare, si stiam ca va fi un meci foarte greu. Am incercat sa dam totul, am incercat sa incepem in forta. Am avut doua, trei ocazii la inceput, putea fi un meci diferit daca marcam.

Acesta e Real Madrid, are jucatori mari, cu mare calitate si, cand au oportunitatea, marcheaza. Aceasta e diferenta. Meritam altceva. In opinia mea, meritam cel putin o remiza. Acesta e fotbalul. Am jucat de atatea ori impotriva Realului si de fiecare data a fost acelasi rezultat, am pierdut. Nu am marcat in Champions League, dar am avut ocazii. Am avut in cariera perioade mari in care nu am marcat sapte, opt meciuri la rand si, chiar daca joci la un club mare ca Galatasaray, poti sa ai astfel de probleme", a spus Florin Andone la finalul partidei.

PSG conduce acum grupa A cu 9 puncte, Real Madrid e pe locul 2, cu 4 puncte, Brugge e pe 3 cu 2 puncte, iar Galata lui Florin Andone e ultima, cu doar 1 punct.