BREAKING NEWS | Florin Andone, OUT pentru dubla cu Suedia si Spania! Anuntul oficial facut de FRF

Florin Andone nu va putea juca pentru nationala in meciurile decisive pentru calificarea la EURO 2020.

Florin Andone s-a accidentat in Gaziantep - Galatasaray si va rata dubla cu Suedia si Spania.

Anuntul a fost facut de Federatia Romana de Fotbal.

"Atacantul Florin Andone, titular pentru Galatasaray ieri in deplasarea de la Gaziantep, s-a accidentat in startul partidei si a fost inlocuit in minutul 11.

In urma dialogului dintre staff-ul medical al echipei nationale si cel al Galatei, primul diagnostic pentru Florin este de leziune partiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept.

in aceste conditii, din pacate, Andone este inapt pentru partidele Romaniei cu Suedia si Spania din preliminariile Euro 2020.

Ramane ca jucatorul sa fie supus astazi, in Turcia, unui examen RMN pentru stabilirea exacta a diagnosticului si nu se va mai alatura lotului la Mogosoaia.

Capul sus, Florin! Sanatate si curaj! LUPTAM IMPREUNA!", este comunicatul FRF.

Nu se stie daca Cosmin Contra va chema pe altcineva in locul lui Andone.