Nici n-au trecut bine ecourile victoriei cu Go Ahead Eagles din Liga Europa, scor 1-0, că FCSB a și primit, aproape imediat, o veste proastă. Care, din păcate, a umbrit un pic succesul din Olanda.

Partida de pe „De Adelaarshorst“ din Deventer a fost ratată de Mihai Lixandru (24 de ani), după cum Sport.ro a arătat aici. Problema e că meciul din Olanda e doar primul dintr-o serie lungă de jocuri pe care le va rata Lixandru, în următoarea perioadă. Pentru că, potrivit Golazo, fotbalistul de 24 de ani va lipsi de pe teren, între 5 și 6 săptămâni.

În aceste condiții, revenirea lui Lixandru pe teren e preconizată pentru meciul cu Basel din etapa a 4-a a Ligii Europa, pe 6 noiembrie. Până atunci, mijlocașul roș-albaștrilor va pierde următoarele meciuri:

*Duminică: FCSB – Oțelul, ora 20.30 (campionat)

*2 octombrie: FCSB – Young Boys, ora 19.45 (Liga Europa)

*5 octombrie: FCSB – Universitatea Craiova, ora 20.30 (campionat)

*18 octombrie: Metaloglobus – FCSB, ora 20.30 (campionat)

*23 octombrie: FCSB – Bologna, ora 19.45 (Liga Europa)

*25 octombrie (data exactă va fi anunțată, ulterior): FCSB – UTA (campionat)

*1 noiembrie (data exactă va fi anunțată, ulterior): U Cluj – FCSB (campionat)

