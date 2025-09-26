După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, în faza principală din Europa League, Gigi Becali a anunțat că singurul jucător căruia plănuiește să îi rezilieze contractul ar fi David Kiki (31 de ani), fundașul stânga titular în Olanda.

Gigi Becali plănuiește să se despartă de David Kiki și Malcom Edjouma



Kiki, titular în Olanda, a fost înlocuit la pauză cu Risto Radunovic. Gigi Becali l-a criticat după meci: "La Kiki a fost autobandă, autostradă, bulevard".



De asemenea, Malcom Edjouma, și el titular contra lui Go Ahead Eagles, își încheie contractul în decembrie, iar Becali anunță că nu intenționează să îi ofere mijlocașului o nouă înțelegere.



"Nu am niciun jucător de dat afară pentru că toți jucătorii mei sunt valoroși. N-am pe cine să dau afară. Poate cine știe... pe Kiki, iar Edjouma, în iarnă, termină contractul. N-am ce să-i fac. Nu cred că îi prelungesc contractul", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



David Kiki (31 de ani) a semnat cu FCSB vara trecută, din postura de jucător liber. Fundașul din Benin nu a reușit să se impună la formația roș-albastră, fiind mereu doar o soluție de avarie pentru campioană.



Malcom Edjouma (28 de ani) este din februarie 2022 jucătorul lui FCSB, după ce a fost achiziționat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. În această vară a fost exclus de pe listele UEFA și LPF, însă Gigi Becali a revenit asupra deciziei și a decis să mizeze din nou pe mijlocașul născut în Franța.

VIDEO Juri Cisotti, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Sută la sută ne vom reveni și în campionat"

