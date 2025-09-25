Mihai Lixandru (24 de ani) a fost operat de apendicită la un spital din Olanda și a devenit indisponibil pentru partida cu Go Ahead Eagles. De asemenea, Adrian Șut nu a făcut deplasarea din cauza problemelor medicale, astfel că în fața apărării apare cuplul Baba Alhassan - Malcom Edjouma.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Mihai Lixandru nu se va întoarce cu echipa în România. Mijlocașul va mai rămâne câteva zile în Olanda înainte de a putea călători, astfel că va rata și partida cu Oțelul Galați (duminică, 20:30).



"Cam toată ziua ne-a gândit la ce se întâmplă cu Mihai Lixandru. Din fericite, lucrurile s-au rezolvat. A fost o simplă operație de apendicită. Va rămâne câteva zile aici până când va primi acordul medicilor pentru a fi transportabil și pentru a se putea întoarce în țară", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, cu o o oră înainte de Go Ahead Eagles - FCSB.

Oficialul campioanei spune că nu are așteptări majore de la FCSB în faza principală din Europa League.



"Presiunea e foarte mare în preliminarii. Noi ne-am îndeplinit obiectivul. Tot ce se întâmplă de acum pozitiv este un bonus. E mare lucru să te califici doi ani consecutivi în faza principală din Europa League. Dacă te uiți la echipele care vor evolua în această ediție, la fel ca cele de anul trecut, ai senzația că e un fel de Champions League. Sunt multe campionate care evoluează aici și multe echipe cu nume.



Presiune nu este. Este doar foarte important să plecăm bine în competiția asta pentru că în campionat n-am făcut-o. Trebuie să mai salvăm din situație și să ne apropiem suporterii, care sunt foarte dezamăgiți în ultima vreme", a mai spus Mihai Stoica.

