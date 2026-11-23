Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Bornă istorică pentru Nicușor Bancu! Ce record poate egala în Brighton - Universitatea Craiova

Elevii lui Filipe Coelho sunt neînvinși după primele trei etape. Bilanțul este unul foarte bun: 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia. În urma rezultatelor, oltenii se află pe locul 8, cu opt puncte acumulate.

Totodată, „Știința” ocupă fotoliul de lider în competiția internă. În etapa cu numărul 16, oltenii, cu Nicușor Bancu titular, au devansat-o fără probleme pe UTA, scor 2-6.

Ajuns la 34 de ani, fundașul lateral continuă să scrie pagini de istorie în clubul din Bănie. Duelul cu UTA a fost cel cu numărul 464 în tricoul Universității Craiova.

Pentru olteni urmează partida cu Brighton din UEFA Conference League, duel în care Bancu poate egala un record. Mai exact, dacă va juca, fundașul lateral va egala recordul absolut de prezențe a lui Costică Ștefănescu, anume 465.

Dacă totul va merge conform planului, Bancu ar putea deveni jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria echipei chiar pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova o va întâlni acasă pe Dinamo în etapa a 17-a din SuperLiga, iar, dacă va juca atât în Conference League cât și în SuperLiga, atunci Nicușor Bancu îl va devansa pe legendarul Costică Ștefănescu în ierarhie.

Fiind cel mai important jucător din istoria recentă a „Științei”, Nicușor Bancu livrează în continuare. Pe lângă evoluțiile din SuperLiga și competițiile europene, căpitanul oltenilor este titularul postului și la echipa națională a României.

Clasamentul all-time al aparițiilor pentru Universitatea Craiova

Costică Ștefănescu – 465 de meciuri Nicușor Bancu – 464 de meciuri Nicolae Negrilă – 442 de meciuri Silviu Lung – 420 de meciuri Nicolae Tilihoi – 330 de meciuri Nicolae Ungureanu – 327 de meciuri

Cele mai importante meciuri pentru Nicușor Bancu