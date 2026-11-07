Reverență pentru Nicușor Bancu! Decizia luată de UEFA, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

Reverență pentru Nicușor Bancu! Decizia luată de UEFA, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - Egnatia a avut loc în etapa a 3-a din grupa principală UEFA Conference League.

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Nicusor BancuUniversitatea CraiovaConference League
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Universitatea Craiova s-a duelat cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul a fost programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Reverență pentru Nicușor Bancu! Decizia luată de UEFA, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

Elevii lui Filipe Coelho au început partida excelent, iar în primul act au reușit să marcheze prin Alex Cicâldău și Nicușor Bancu. Actul secund nu a mai adus nicio reușită, astfel că scorul final a arătat astfel: Universitatea Craiova - Egnatia 2-0.

Golul lui Nicușor Bancu a fost de-a dreptul deosebit, fiind ulterior nominalizat și la „Golurile Etapei” din UEFA Conference League.

Mai mult decât atât, forul european l-a inclus pe căpitanul oltenilor într-un top select. Mai exact, Nicușor Bancu a intrat în „Echipa Etapei” a 3-a din UEFA Conference League.

Nota primită de Bancu a fost 9.0, iar în „Echipa Etapei” au mai apărut fotbaliști importanți de pe continent, cum ar fi Calabria (Panathinaikos) și Gloukh (Ajax).

Pe ce loc se află Universitatea Craiova în Conference League

Universitatea Craiova are un bilanț excelent în UEFA Conference League. Oltenii au remizat în prima rundă, scor 1-1 contra Getafe, ca mai apoi să obțină două victorii: 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia.

În urma rezultatelor înregistrate, oltenii se află pe locul 8 în grupa unică din UEFA Conference League, cu 7 puncte acumulate în primele trei runde.

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