Universitatea Craiova s-a duelat cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul a fost programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.
Reverență pentru Nicușor Bancu! Decizia luată de UEFA, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0
Elevii lui Filipe Coelho au început partida excelent, iar în primul act au reușit să marcheze prin Alex Cicâldău și Nicușor Bancu. Actul secund nu a mai adus nicio reușită, astfel că scorul final a arătat astfel: Universitatea Craiova - Egnatia 2-0.
Golul lui Nicușor Bancu a fost de-a dreptul deosebit, fiind ulterior nominalizat și la „Golurile Etapei” din UEFA Conference League.
Mai mult decât atât, forul european l-a inclus pe căpitanul oltenilor într-un top select. Mai exact, Nicușor Bancu a intrat în „Echipa Etapei” a 3-a din UEFA Conference League.
Nota primită de Bancu a fost 9.0, iar în „Echipa Etapei” au mai apărut fotbaliști importanți de pe continent, cum ar fi Calabria (Panathinaikos) și Gloukh (Ajax).