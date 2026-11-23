În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Gigi Becali, discurs triumfător după FC Argeș - FCSB

În urma rezultatului de la Mioveni, FCSB a picat pe locul 9 în ierarhie, cu doar 22 de puncte acumulate. Deși șansele la play-off au scăzut, Gigi Becali e optimist că echipa sa încă are un cuvânt de spus.

A doua zi după fluierul final, la „rece”, patronul FCSB a anunțat că nu va renunța la luptă. Omul de afaceri a trasat un obiectiv clar pentru ultimele etape rămase de disputat în 2026.

Mai exact, Laurențiu Reghecampf va trebui să diminueze distanța până la liderul Universitatea Craiova. În prezent, cele două formații sunt despărțite de 14 puncte în clasament, însă Gigi Becali e convins că FCSB se va putea apropia la 10 lungimi.

„La finalul anului să fim la zece puncte față de Craiova, de primul loc, iar apoi să ajungem la cinci puncte, iar la înjumătățire trei sau două. Aseară eram nervos, dar asta nu înseamnă că abandonez lupta”, a declarat Gigi Becali.