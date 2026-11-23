Edward Iordănescu joacă periculos! Decizia pe care ar fi luat-o confirmă această situație.

Sport.ro a arătat aici că iminenta numire a lui Iordănescu, la Watford, a fost anunțată de Fabrizio Romano, specialist în dezvăluirea unor astfel de mutări.

Ceea ce înseamnă că informația a depășit deja stadiul unui simplu zvon și e pe cale să se oficializeze.

La prima vedere, faptul că un tehnician român poate ajunge în Anglia e o mare reușită. Atât pentru Edward Iordănescu, cât și pentru imaginea fotbalului nostru, per ansamblu. Dimensiunea acestei reușite reiese și mai bine, când ne amintim că Dan Petrescu (58 de ani), care și-a dorit enorm să antreneze în Anglia, având în vedere trecutul său de jucător în această țară, nu și-a îndeplinit până acum acest obiectiv. Ce-i drept, la această situație au contribuit și derapajele sale comportamentale, incompatibile cu ce se întâmplă, în Anglia.

Revenind la Edward Iordănescu, faptul că e pe cale să preia Watford vine „la pachet“ cu un risc destul de mare!

Edward Iordănescu își poate strica foarte mult cota

În momentul plecării sale de la echipa națională, în vara anului 2024, Edward Iordănescu a avut o cotă excelentă datorită rezultatelor pe care le-a obținut, în preliminariile Euro 2024 și apoi în turneul final din Germania.

Între timp, după mandatul său de doar 4 luni, la Legia Varșovia (Polonia), între 1 iulie 2025 – 30 octombrie 2025, această cotă a mai scăzut un pic. Probabil, de aceea, fostul selecționer nici nu s-a grăbit să zică „Da“ la propunerile primite de atunci. Mai ales că a fost abordat de mai multe grupări, atât din Europa, cât și din Asia. Chiar Edward Iordănescu a confirmat că a negociat cu Dinamo Kiev (Ucraina), dar și cu câteva formații din Orientul Mijlociu. În mod clar, tehnicianul de 48 de ani a dorit să-și „cântărească“ foarte bine opțiunile, înainte de a lua o decizie.

Problema unui mandat, la Watford, ține de faptul că această echipă e în mare criză, la ora actuală. Într-un campionat extrem de dur, cum e Championship, a doua ligă din Anglia, Watford e la retrogradare, pe locul 21 din 24. Echipa e la doar patru puncte de poziția a 22-a, prima care duce în liga a treia!

În cazul în care n-ar reuși redresarea situației, la Watford, Edward Iordănescu ar lega de numele său un al doilea eșec succesiv, după mandatul de la Legia Varșovia. Ceea ce i-ar strica mult cota, în condițiile în care el avea posibilitatea de a merge la formații puternice din zona arabă, unde riscurile unui eșec erau mult mai mici.

Watford, a treia echipă din străinătate pentru Edi

Până să vedem cum se va descurca Iordănescu, la viitoarea sa formație, putem constata că acesta e pe cale să-și treacă în CV a treia echipă din străinătate. În 2016, Edi a avut un mandat de doar trei luni, la ȚSKA Sofia (Bulgaria), grupare pe care a condus-o în 12 meciuri: 5 victorii, 3 remize, 4 înfrângeri.

Apoi, în 2025, a fost mandatul de la Legia Varoșovia (Polonia), care a inclus 24 de partide: 11 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri. Cu această echipă, Edi și-a trecut în CV și un trofeu, Supercupa Poloniei, pe care a câștigat-o după o victorie cu Lech Poznan, scor 2-1.