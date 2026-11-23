Ruptura dintre Gigi Becali și MM Stoica l-a șocat! Ce urmează la FCSB: „Le reglează!”

Ruptura dintre Gigi Becali și MM Stoica l-a șocat! Ce urmează la FCSB: „Le reglează!”

Nu doar Liga 2! Unde a mai fost propus Petru Popescu înainte să bată palma cu FCSB

Nu doar Liga 2! Unde a mai fost propus Petru Popescu înainte să bată palma cu FCSB

La câteva ore după ce l-a făcut praf, Gigi Becali a făcut anunțul în cazul lui David Miculescu

Bayern Munchen plătește 60 de milioane de euro și aduce un concurent pe post pentru Michael Olise

”A plecat dezamăgit, statul român nu s-a implicat prea mult!” Nepotul lui Dudu Georgescu a dezvăluit motto-ul legendei și legătura specială cu Mircea Lucescu

De necrezut! Ce s-a întâmplat la pauză în FC Argeș - FCSB

Pauza competițională a ajuns la final, astfel că iubitorii fotbalului se pot bucura de cele mai importante competiții continentale.

Lamine Yamal, OUT! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei

Barcelona a reușit o „remontada” în prima partidă disputată după întrerupere. Catalanii s-au impus în fața lui Villarreal, scor 3-2, după ce oaspeții au condus cu 0-2.

Lamine Yamal a fost integralist, iar fazele notabile sunt următoarele: penalty ratat în minutul 23 și pasă decisivă la golul de 2-2 înscris de Fermin, în minutul 61.

Deși s-a aflat pe teren pe tot parcursul partidei din La Liga, atacantul nu va evolua în următorul duel din UEFA Champions League. Barcelona va da peste Sabah FC, însă Lamine Yamal, din cauza unui disconfort la glezna dreaptă, nu va fi folosit. Anunțul a fost oferit de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano.

„Lamine Yamal este indisponibil pentru următorul meci din UCL împotriva celor de la Sabah, după ce a resimțit un ușor disconfort la glezna dreaptă.

Este de așteptat să fie apt pentru partida de duminica viitoare împotriva lui Deportivo”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.