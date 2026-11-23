Pauza competițională a ajuns la final, astfel că iubitorii fotbalului se pot bucura de cele mai importante competiții continentale.
Lamine Yamal, OUT! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
Barcelona a reușit o „remontada” în prima partidă disputată după întrerupere. Catalanii s-au impus în fața lui Villarreal, scor 3-2, după ce oaspeții au condus cu 0-2.
Lamine Yamal a fost integralist, iar fazele notabile sunt următoarele: penalty ratat în minutul 23 și pasă decisivă la golul de 2-2 înscris de Fermin, în minutul 61.
Deși s-a aflat pe teren pe tot parcursul partidei din La Liga, atacantul nu va evolua în următorul duel din UEFA Champions League. Barcelona va da peste Sabah FC, însă Lamine Yamal, din cauza unui disconfort la glezna dreaptă, nu va fi folosit. Anunțul a fost oferit de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano.
„Lamine Yamal este indisponibil pentru următorul meci din UCL împotriva celor de la Sabah, după ce a resimțit un ușor disconfort la glezna dreaptă.
Este de așteptat să fie apt pentru partida de duminica viitoare împotriva lui Deportivo”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.
- 220 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal
- 168 de meciuri, 62 de goluri și 65 de pase decisive a adunat atacantul la Barcelona