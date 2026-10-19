GALERIE FOTO Bogdan Lobonț, poveste savuroasă cu Emilian Dolha la Dinamo: „Eu nu sunt la fel de talentat ca tine”

Bogdan Lobonț, poveste savuroasă cu Emilian Dolha la Dinamo: „Eu nu sunt la fel de talentat ca tine” Fotbal intern
SPORT.RO
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Bogdan Lobonț a povestit o întâmplare cu Emilian Dolha când erau amândoi la Dinamo.

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Din articol

Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui lui Andru Nenciu la VOYO SPORT LIVE, de la VOYO SPORT 1.

Cei trei au discutat cele mai importante subiect din fotbalul românesc, dar și din fotbalul internațional.

Bogdan Lobonț: „Cum se poate să fie el primul, eu trebuie să fiu primul”

Fostul mare portar al naționalei României a povestit o întâmplare cu Ema Dolha de pre vremea când cei doi erau colegi la Rapid.

Bogdan Lobonț a vrut să sublinieze munca pe care o depunea Dolha la antrenamente și a povestit cum l-a găsit într-o dimineață pe portar la baza lui Dinamo.

„Am o poveste cu Ema, că noi am fost colegi și la Dinamo. Eu ajungeam primul la stadion, a văzut Ema că eu sunt primul a zis, 'cum se poate, Lobonț primul, eu trebuie să fiu primul'.

La Dinamo cum era atunci, era amenajată o sală de forță, dar e mult spus sală de forță. Și într-o dimineață, intru îl văd pe Ema, și îl întreb ce face și el îmi zice 'fac abdomene pisica, eu nu sunt la fel de talentat ca tine și trebuie să muncesc'. 

L-am întrebat câte serii face și i-am zis să facă și pentru mine o serie de 30 de abdomene până beau cafeaua și mi-a zis: 'Bine, mă, tot timpul mă iei la mișto'”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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În urmă cu un an, Dolha a vorbit la emisiunea ”Poveștile Sport.ro” despre stilul său de viață și despre antrenamentele din sala de forță, care îl ajută să se mențină în forță la 46 de ani.

Emilian Dolha îi poate lua titlul de „Arnold de România” lui Bogdan Stelea 

Emilian Dolha a dezvăluit că sportul este în continuare pasiunea sa, chiar și după retragerea din fotbal. 

Fostul portar nu își vede viața fără sport, iar orele petrecute la sală se văd în felul în care arată Dolha la 46 de ani.

„La fotbal trebuie să ai mușchi, să ai putere. Nu îmi văd viața fără sport, fără pasiunea aia din sală”, a spus Emilian Dolha la Poveștile Sport.ro.

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