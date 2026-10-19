Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui lui Andru Nenciu la VOYO SPORT LIVE, de la VOYO SPORT 1.

Cei trei au discutat cele mai importante subiect din fotbalul românesc, dar și din fotbalul internațional.

Bogdan Lobonț: „Cum se poate să fie el primul, eu trebuie să fiu primul”

Fostul mare portar al naționalei României a povestit o întâmplare cu Ema Dolha de pre vremea când cei doi erau colegi la Rapid.

Bogdan Lobonț a vrut să sublinieze munca pe care o depunea Dolha la antrenamente și a povestit cum l-a găsit într-o dimineață pe portar la baza lui Dinamo.

„Am o poveste cu Ema, că noi am fost colegi și la Dinamo. Eu ajungeam primul la stadion, a văzut Ema că eu sunt primul a zis, 'cum se poate, Lobonț primul, eu trebuie să fiu primul'.

La Dinamo cum era atunci, era amenajată o sală de forță, dar e mult spus sală de forță. Și într-o dimineață, intru îl văd pe Ema, și îl întreb ce face și el îmi zice 'fac abdomene pisica, eu nu sunt la fel de talentat ca tine și trebuie să muncesc'.

L-am întrebat câte serii face și i-am zis să facă și pentru mine o serie de 30 de abdomene până beau cafeaua și mi-a zis: 'Bine, mă, tot timpul mă iei la mișto'”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.