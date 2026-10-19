Gigi Becali, nemilos după succesul cu FC Voluntari! Un titular, luat în colimator: „Eu sunt idiot!”

Gigi Becali, nemilos după succesul cu FC Voluntari! Un titular, luat în colimator: „Eu sunt idiot!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB a învins-o în deplasare pe FC Voluntari, scor 2-1, în ultimul duel al etapei a 12-a din SuperLiga, însă finanțatorul roș-albaștrilor s-a arătat nemulțumit de evoluția jucătorilor săi.

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Deși formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a obținut a doua victorie din mandatul tehnicianului, patronul bucureștenilor nu și-a jucătorii și l-a taxat dur pe Pădurariu. Integralist în confruntarea din Ilfov, Pădurariu a fost criticat de omul de afaceri, chiar dacă a contribuit cu o centrare la reușita echipei sale.

„Pădurariu... Eu sunt idiot! Pentru ce îl laud? Lasă-l să joace fotbal! Etapa trecută a făcut spectacol, acum n-a mai făcut nimic. Bine, a dat o centrare (n.r. - la gol)... Dacă ai dat o centrare, înseamnă că ai jucat bine? Eu îmi spun părerea”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Confruntarea de la Voluntari a început cu ocazii la ambele porți. Portarul Jurhar a respins șutul expediat de Radunovic în minutul 3, iar gazdele au replicat prin execuția lui Schieb, în minutul 6. Un minut mai târziu, Haruț a intervenit salvator de pe linia porții la șutul lui Miculescu.

Scorul a fost deschis în minutul 27 de Garita, din pasa lui Radunovic, după ce tot atacantul camerunez trimisese pe lângă poartă în minutul 22. Același Garita a mai trimis o dată mingea în plasă în minutul 34, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

În repriza a doua, ilfovenii au restabilit egalitatea în minutul 59, prin Guțea, care a punctat cu un șut la colțul scurt. Trupa lui Florin Pîrvu a fost aproape de a prelua conducerea în minutul 70, când Babic a nimerit bara. În cele din urmă, bucureștenii au dat lovitura în minutul 85: intrat pe teren în locul lui Garita în minutul 78, Stoian a profitat de o greșeală a lui Șuteu și a marcat golul victoriei. Oaspeții au mai avut o oportunitate și în primul minut al prelungirilor, când Boutoutaou a trimis în bară.

În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 18 puncte și ocupă poziția a 6-a în clasament, aflându-se la 11 puncte în spatele liderului Dinamo. De partea cealaltă, FC Voluntari a înregistrat al optulea eșec stagional și se află pe locul 15, cu 8 puncte.

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