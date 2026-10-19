FC Voluntari - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT

Partida de la Voluntari va închide etapa cu numărul 12 din Superliga României. FCSB a debutat cu o victorie în prima partidă după revenirea lui Laurențiu Reghecampf, scor 1-0 cu Oțelul Galați, iar acum este pe locul zece. Poate urca în zona play-off-ului în cazul unei victorii cu nou-promovata.

De partea cealaltă, FC Voluntari nu a avut parte de cel mai bun început de sezon. Are doar opt puncte după 11 runde și este pe locul 15, iar o victorie îi poate permite să spere din nou la salvarea de la retrogradare.

„Câteva știri pozitive, din punctul nostru de vedere: Denis Drăguș este bine, Aymen la fel. S-a antrenat ieri sută la sută cu echipa, este bine.

Denis încă are o jenă foarte mică, dar s-a antrenat și el complet cu echipa. Ieri a făcut un RMN și totul este perfect. Sperăm să îl vedem cât mai curând pe teren”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.

Două victorii (1-0 cu UTA, 1-0 cu FC Argeș), două rezultate de egalitate și două înfrângeri este palmaresul înregistrat de ilfoveni în campionatul curent pe teren propriu.

Bucureștenii au câștigat prima deplasare din acest sezon, 2-0 cu FK Csikszereda, după care au urmat afară o remiză (0-0 cu Sepsi OSK) și trei partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 20 ori, de trei ori s-au impus ilfovenii, de 10 ori au câştigat roș-albaștrii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.