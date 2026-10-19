Acum o săptămână Gigi Becali spunea că nu e fotbalist, dar a spart gheața la FCSB și a afișat un mesaj emoționant

Acum o săptămână Gigi Becali spunea că nu e fotbalist, dar a spart gheața la FCSB și a afișat un mesaj emoționant Fotbal intern
SPORT.RO
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Arnold Garita (31 de ani) a înscris primul său gol pentru FCSB în partida cu FC Voluntari, la o săptămână după ce patronul Gigi Becali (68 de ani) anunțase că nu mai merită să prindă echipa.

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Atacantul camerunez a punctat în minutul 27 al confruntării cu ilfovenii. El a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, în urma unei centrări expediate din lovitură liberă de Risto Radunovic (34 de ani).

Înainte de a debloca tabela, vârful roș-albaștrilor a irosit alte câteva oportunități importante. De asemenea, în minutul 33, camerunezul a mai trimis o dată balonul în plasă, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

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Mesaj special după primul gol în tricoul FCSB

Imediat după ce a marcat, Arnold Garita a dedicat golul unei persoane apropiate care a decedat, afișând o banderolă pe care scria: „Odihnește-te în pace, Illiana”.

Pentru vârful în vârstă de 31 de ani, duelul cu FC Voluntari a reprezentat a șaptea apariție în SuperLiga în actuala stagiune, la care se adaugă și o prezență în Cupa României. În precedentele sale apariții pentru FCSB, adunase 428 de minute pe teren și reușise o pasă decisivă. Ultimul său gol oficial data din 12 iulie, de pe vremea când evolua în China, la Shenzhen Juniors, într-un egal cu Dingnan Ganlian, scor 3-3.

Cu doar șapte zile în urmă, Gigi Becali îl critica dur pe jucător la finalul victoriei cu Oțelul Galați, scor 1-0, la primul meci după revenirea antrenorului Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Atunci, omul de afaceri anunța că atacantul nu mai are viitor la echipă.

„Garita nu mai joacă. Nu ai de ce să îl mai bagi în echipă. Nu e. Nu e fotbalist. Ce să fac? Asta a fost aseară”, a spus Gigi Becali, la Fanatik, în urmă cu șapte zi.

Împrumutat de la formația chineză Shenzhen Juniors până la 31 decembrie 2026, Arnold Garita are o cotă de piață de 700.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. FCSB deține o opțiune de cumpărare definitivă a jucătorului în iarnă. În România, vârful a mai evoluat pentru FC Argeș în stagiunea 2022-2023, când a adunat 14 goluri și două pase decisive în 38 de partide în SuperLiga.

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