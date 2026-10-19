GALERIE FOTO Clasamentul din La Liga după ce Real Madrid a făcut instrucție cu Sevilla

Clasamentul din La Liga după ce Real Madrid a făcut instrucție cu Sevilla La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid s-a apropiat de Barcelona și de Atletico Madrid. 

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Real MadridSevillala ligaBarcelona
Din articol

Real Madrid a învins-o fără drept de apel pe Sevilla, scor 4-1 (2-0), într-o partidă contând pentru etapa a noua din La Liga. 

„Los Blancos” au deschis scorul în minutul 30 prin Arda Guler, care a transformat cu un șut elegant de la marginea careului o pasă primită de la Yan Diomande. 

Real Madrid, succes categoric cu Sevilla

Șapte minute mai târziu, Kylian Mbappe și-a eliminat un adversar printr-o piruetă și a finalizat cu sânge rece pentru 2-0. Assistul la reușita care a stabilit scorul primei reprize i-a aparținut de această dată lui Jude Bellingham. 

Tot Mbappe și-a trecut în cont dubla în minutul 63 dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut. Starul francez a punctat cu o „scăriță” pe centrul porții și a ajuns la nouă goluri în La Liga (locul doi în clasamentul golgheterilor după Raphinha cu 12 reușite).

Golul de onoare al andaluzilor a fost marcat de Manuel Bueno Sebastian, în minutul 80, din pasa lui Lucas Stassin, după o minge pierdută de Mbappe în apropierea careului madrilenilor. 

Tabela de marcaj a fost însă închisă tot de gazde în minutul 82. Yan Diomande a realizat și el dubla, cu un șut de la marginea careului, după ce a primit balonul de la Aurelien Tchouameni. 

Imagini din Real Madrid - Sevilla

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Urmează „El Clasico” pe Camp Nou

În urma victoriei de pe teren propriu, Real Madrid a ajuns la 21 de puncte și a urcat pe locul trei în campionatul Spaniei. Primele două poziții sunt ocupate de Barcelona (27 de puncte) și de Atletico Madrid (22). 

De cealaltă parte, Sevilla a rămas cu 14 puncte pe locul șase. Pentru andaluzi urmează partida de pe teren propriu cu Osasuna (26 octombrie). 

Pentru Real Madrid urmează duelul de acasă din UCL cu RB Leipzig (21 octombrie) și „El Clasico” din Barcelona (25 octombrie).  

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