Real Madrid a învins-o fără drept de apel pe Sevilla, scor 4-1 (2-0), într-o partidă contând pentru etapa a noua din La Liga.

„Los Blancos” au deschis scorul în minutul 30 prin Arda Guler, care a transformat cu un șut elegant de la marginea careului o pasă primită de la Yan Diomande.

Real Madrid, succes categoric cu Sevilla

Șapte minute mai târziu, Kylian Mbappe și-a eliminat un adversar printr-o piruetă și a finalizat cu sânge rece pentru 2-0. Assistul la reușita care a stabilit scorul primei reprize i-a aparținut de această dată lui Jude Bellingham.

Tot Mbappe și-a trecut în cont dubla în minutul 63 dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut. Starul francez a punctat cu o „scăriță” pe centrul porții și a ajuns la nouă goluri în La Liga (locul doi în clasamentul golgheterilor după Raphinha cu 12 reușite).

Golul de onoare al andaluzilor a fost marcat de Manuel Bueno Sebastian, în minutul 80, din pasa lui Lucas Stassin, după o minge pierdută de Mbappe în apropierea careului madrilenilor.

Tabela de marcaj a fost însă închisă tot de gazde în minutul 82. Yan Diomande a realizat și el dubla, cu un șut de la marginea careului, după ce a primit balonul de la Aurelien Tchouameni.