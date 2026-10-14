Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Bogdan Lobonț a numit „secretul” Universității Craiova înainte de meciul cu Getafe

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 14 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Bogdan Lobonț și Ciprian Marica.

Întrebat despre meciul cu ibericii, Bogdan Lobonț a expus că avantajul principal al oltenilor este terenul propriu. În ciuda faptului că se anunță un sold-out pe „Ion Oblemenco”, Bogdan Lobonț a amintit de faptul că Getafe are un antrenor foarte bun, iar Universitatea Craiova trebuie să presteze un joc european.

„Poate profita de prezența unui Oblemenco extrem de călduros. Din ce am văzut, se anunță un sold-out pe Oblemenco. Totuși, tribunele de pe stadion nu ar trebui să influențeze ceea ce fac ei.

Echipa e condusă de un antrenor admirabil. În perioada de mercato au vândut cei mai buni jucători, dar au reușit să suplinească foarte bine. Getafe mi se pare o echipă pragmatică, iar el pare că pregătește jocurile ca să controleze adversarul prin ceea ce face el, nu prin ceea ce face adversarul.

Cred că mâine seară vor face același lucru! Vin după o înfrângere cu Barcelona. Ca să obțină ceva pozitiv, Craiova trebuie să joace un fotbal de nivel european”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.