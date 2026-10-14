Moderatorul Andrei Grecu îi va avea invitați pe foștii internaționali români Ciprian Marica (72 de selecții și 25 de goluri) și Bogdan Lobonț (86 de selecții).

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu

Cei trei specialiști vor analiza împreună rezultatele serii de marți din Champions League, printre care și înfrângerea surprinzătoare suferită de Interul lui Cristi Chivu, pe teren propriu, contra lui Club Brugge (3-4).

Grecu, Marica și Lobonț vor prefața, de asemenea, confruntările zilei de astăzi din UCL. AS Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG sunt cele mai tari dueluri de miercuri, 14 octombrie.