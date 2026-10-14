VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE Fotbal intern VOYO Sport Live
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

VOYO SPORT LIVE revine cu o nouă ediție astăzi, de la ora 16:00, redată în exclusivitate de VOYO SPORT 1. 

TAGS:
voyo sport liveVOYO SPORT 1VoyoCiprian MaricaBogdan Lobont
Din articol

Moderatorul Andrei Grecu îi va avea invitați pe foștii internaționali români Ciprian Marica (72 de selecții și 25 de goluri) și Bogdan Lobonț (86 de selecții).

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu

Cei trei specialiști vor analiza împreună rezultatele serii de marți din Champions League, printre care și înfrângerea surprinzătoare suferită de Interul lui Cristi Chivu, pe teren propriu, contra lui Club Brugge (3-4).

Grecu, Marica și Lobonț vor prefața, de asemenea, confruntările zilei de astăzi din UCL. AS Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG sunt cele mai tari dueluri de miercuri, 14 octombrie.

Ciprian Marica

  • Ciprian marica
×
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
ÎNAPOI LA ARTICOL

VOYO SPORT LIVE, o emisiune dedicată sportului 

Pe lângă fotbalul european, la VOYO SPORT LIVE vor fi dezbătute și cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional.

Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, se văd în România exclusiv pe VOYO

Bogdan Lobonț

  • Bogdan lobont 3
×
Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
Robert Niță și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Robert Niță și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
VOYO SPORT LIVE, ediție specială pe VOYO SPORT 1. Robert Niță și Ion Alexandru au fost invitații lui Cristi Pintea
VOYO SPORT LIVE, ediție specială pe VOYO SPORT 1. Robert Niță și Ion Alexandru au fost invitații lui Cristi Pintea
Robert Niță și Mihai Mironică au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE. România a pierdut un fotbalist-cheie
Robert Niță și Mihai Mironică au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE. România a pierdut un fotbalist-cheie
Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu la Matinalul VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu la Matinalul VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
ULTIMELE STIRI
Primarul inspirat de filmul „Moneyball”. Hunedoara, în șantier pentru viitorul Corvinului: cât de ușor „cade” vechiul stadion
Primarul inspirat de filmul „Moneyball”. Hunedoara, în șantier pentru viitorul Corvinului: cât de ușor „cade” vechiul stadion
Jose Mourinho a dat verdictul: „Fără niciun dubiu, sunt cele mai puternice echipe”
Jose Mourinho a dat verdictul: „Fără niciun dubiu, sunt cele mai puternice echipe”
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
„Timberinho”. Fundașul olandez, gol de brazilian în Arsenal - Lille. Duelul dintre campionatele transmise de VOYO, decis în 7 minute
„Timberinho”. Fundașul olandez, gol de brazilian în Arsenal - Lille. Duelul dintre campionatele transmise de VOYO, decis în 7 minute
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Hanyu Guo a rostit un singur nume după ce a întors-o pe Sorana Cîrstea de la 1-6, 0-4: „Vreau să îi mulțumesc”

Hanyu Guo a rostit un singur nume după ce a întors-o pe Sorana Cîrstea de la 1-6, 0-4: „Vreau să îi mulțumesc”

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Dmitry Bivol, campionul mondial absolut cu origini românești, îşi va apăra titlurile mondiale la semigrea în Rusia!

Dmitry Bivol, campionul mondial absolut cu origini românești, îşi va apăra titlurile mondiale la semigrea în Rusia!



Recomandarile redactiei
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
Ultimul român care a jucat la Getafe face „radiografia” spaniolilor înainte de duelul cu Universitatea Craiova
Ultimul român care a jucat la Getafe face „radiografia” spaniolilor înainte de duelul cu Universitatea Craiova
„Timberinho”. Fundașul olandez, gol de brazilian în Arsenal - Lille. Duelul dintre campionatele transmise de VOYO, decis în 7 minute
„Timberinho”. Fundașul olandez, gol de brazilian în Arsenal - Lille. Duelul dintre campionatele transmise de VOYO, decis în 7 minute
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Alte subiecte de interes
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
Alisson l-a avut model pe Bogdan Lobonț: ”Am multe povești cu el”. Premier League, exclusiv pe VOYO
Alisson l-a avut model pe Bogdan Lobonț: ”Am multe povești cu el”. Premier League, exclusiv pe VOYO
Noua "stea" a Superligii e împinsă spre naționala mare: "Poate reprezenta o soluție!". Ce argumente are
Noua "stea" a Superligii e împinsă spre naționala mare: "Poate reprezenta o soluție!". Ce argumente are
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!