Meciul dintre FC Voluntari și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:00.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 pentru FCSB după ce a deschis scorul Arnold Garita în minutul 27.

Laurențiu Reghecampf a făcut două schimbări la pauză în FC Voluntari - FCSB

FCSB a făcut o primă repriză modestă, chiar dacă a încheiat în avantaj, iar Laurențiu Reghecampf a simțit nevoia să facă două modificări după pauză.

Jucătorii in echipa de start înlocuiți de antrenorul lui FCSB au fost Karlo Muhar și Meriton Korenica, iar jucătorii care au intrat în locul lor au fost Ofri Arad și Joao Paulo.

Echipele de start:

FC Voluntari (4-2-3-1): Jurhar - Haruț, Cestic, Dumbrăvanu, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek - Schieb, Merloi, Guțea - Babic

Rezerve: Chică-Roșă, Chioveanu, Kiki, Onișa, Roemeratoe, M. Roman II, Rodrigues I. Ștefan, B. Ștefan

Antrenor: Florin Pîrvu

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Duarte, Dawa, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

Rezerve: M.Popa, Gnahore, Arad, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne

Antrenor: Laurențiu Reghecampf