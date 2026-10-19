VIDEO EXCLUSIV Robert Niță, impresionat de un fost coleg de la Rapid: ”Dacă-l vezi pe stradă, zici că e Arnold”

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SPORT.RO
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Robert Niță (49 de ani), fostul atacant de la Steaua și Rapid, a rămas impresionat de unul dintre foștii săi colegi.

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Fostul atacant a împărțit vestiarul la Rapid cu Ema Dolha (46 de ani), portarul care a activat atât în Giulești, cât și la rivala Dinamo. Niță își amintește și acum de antrenamentele spartane ale fostului goalkeeper.

În urmă cu un an, Dolha a vorbit la emisiunea ”Poveștile Sport.ro” despre stilul său de viață și despre antrenamentele din sala de forță, care îl ajută să se mențină în forță la 46 de ani.

Robert Niță: ”Dacă-l vezi pe Dolha, zici că e Arnold”

„Dolha comunica bine, Ema Dolha. Vorbea mult, foarte mult. Un băiat conștiincios, a avut la un moment dat o problemă în zona inghinală, a stat multe luni de zile cu niște dureri insuportabile, s-a și îngrășat în perioada aia câteva kilograme bune din cauza medicamentației. 

Erau afară 40 de grade și se antrena cu pantaloni termici, cu vestă termică, colanți, fâș pe el, atent la alimentație... ca drept dovadă, dacă-l vezi acum pe stradă zici că e Arnold. Un împătimit al sălii de forță. 

Pe Stelea l-am prins la Rapid, ditamai portarul. Pentru mine a fost o surpriză imensă, rămânea după antrenament cu noi. El ne zicea. Cum naiba să-l refuz pe Stelea?”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

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Ema Dolha, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro” / Foto: Captură Sport.ro.
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Emilian Dolha îi poate lua titlul de „Arnold de România” lui Bogdan Stelea 

Emilian Dolha a dezvăluit că sportul este în continuare pasiunea sa, chiar și după retragerea din fotbal. 

Fostul portar nu își vede viața fără sport, iar orele petrecute la sală se văd în felul în care arată Dolha la 46 de ani.

„La fotbal trebuie să ai mușchi, să ai putere. Nu îmi văd viața fără sport, fără pasiunea aia din sală”, a spus Emilian Dolha la Poveștile Sport.ro.

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