Lobby a debutat în fotbal la Corvinul Hunedoara. În '97 a ajuns la Rapid, iar în 2000 a plecat la Ajax, după ce olandezii au plătit 3 milioane de euro pentru serviciile sale între buturi.

În 2002, a revenit sub formă de împrumut la Dinamo, iar în 2006 a fost vândut la Fiorentina, care un singur an mai târziu l-a cedat pentru aproximativ un milion de euro la Dinamo. În 2010 a fost cumpărat de Roma după un trial de un sezon ca împrumut, iar opt ani mai târziu s-a retras din fotbal.

Bogdan Lobonț a spus cea mai de preț amintire pe care o are în fotbal: ”O să-mi rămână în minte foarte, foarte mult timp”

În sezonul 1997/98, a câștigat primul trofeu din cariera sa, Cupa României cu Rapid, club cu care un an mai târziu și-a trecut în cont și titlul. Bogdan Lobonț a dezvăluit, la Matinalul VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1, că cea mai de preț amintire a sa din fotbal este Cupa României câștigată în Grant acum aproape 30 de ani.

”Nu se compară Coppa Italia, cu Cupa României! Am jucat și în Italia, am pierdut o finală contra celor de la Lazio, contra verișorilor! Mă întorc la amintirea de Cupa României. A fost bineînțeles câștigarea cupei cu Rapid. Aia o să-mi rămână în minte foarte, foarte mult timp. A fost primul trofeu major pe care l-am câștigat în carieră. La 20 de ani”, a spus Lobby.

Cifrele lui Lobonț, potrivit Transfermarkt

Dinamo: 85 meciuri jucate, 83 goluri primite, 25 meciuri încheiate fără gol primit

Ajax: 68 meciuri jucate, 68 goluri primite, 24 meciuri încheiate fără gol primit

Roma: 28 meciuri jucate, 26 goluri primite, 11 meciuri încheiate fără gol primit

Fiorentina: 17 meciuri jucate, 19 goluri primite, 4 meciuri încheiate fără gol primit

Rapid: 12 meciuri jucate, 20 goluri primite, 3 meciuri încheiate fără gol primit

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