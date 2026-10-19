Elon Musk s-a alăturat companiei Tesla în 2004 ca investitor principal, a devenit președinte al consiliului de administrație și a preluat, ulterior, funcția de CEO în 2008

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Foto: Tesla

Noul Roadster a reușit să se ridice de la sol și să execute manevre spectaculoase în aer, ceea ce a provocat și un val de reacții în online (VEZI AICI).

Tesla Roadster va costa peste 200.000 de dolari americani. Unele rezervări au fost făcute chiar și pentru 250.000 de dolari

Despre proiect, Elon Musk a spus în cadrul evenimentului de prezentare din Texas că mașina nu va fi cu siguranță legală în toate statele din America.

”Mașinile zburătoare sunt reale. Dispune de comenzi pentru altitudine, propulsoare și propulsoare principale în partea din spate. Practic, poate zbura ca o rachetă, poate face rostogoliri și tot felul de manevre acrobatice spectaculoase.

Nu sunt sigur că este neapărat legală în toate jurisdicțiile. Nu este neapărat o mașină optimizată pentru siguranță, dar duce nivelul de distracție la maximum”, a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare.

Cum a fost posibil ca noul Roadster să zboare

Secretul se află într-o tehnologie dezvoltată cu ajutorul SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk.

Prototipul folosește propulsoare care eliberează gaz comprimat sub presiune, generând forța necesară pentru ridicarea de la sol și controlul mișcărilor în aer, conform informațiilor techcrunch.com.

Sistemul este completat de ventilatoare puternice, care creează o forță de aspirație și permit mașinii să rămână lipită de suprafețe, inclusiv atunci când rulează cu roțile în sus.

Noua generație Roadster ar urma să intre în producție în 2028.