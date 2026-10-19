FCSB este la al doilea meci cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, după debutul cu dreptul al antrenorului venit în această toamnă.
Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Oțelul, grației reușitei lui Alexandru Stoian.
Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează meciul cu FC Voluntari, din runda a 12-a din Superliga, care va avea loc luni, de la ora 21:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Laurențiu Reghecampf surprinde cu primul '11' al lui FCSB
Târnovanu începe titular în poartă, Crețu, Dawa, Duarte și Pădurariu sunt cei patru apărători, în timp ce la închidere vor juca Muhar cu Radunovic.
Folosirea jucătorului muntenegrean la mijlocul terenului în locul lui Ofri Arad este marea surpriză a lui Reghe. Radunovic a mai jucat pe acea poziție în acest sezon când antrenor la FCSB era Marius Baciu.
În ofensivă, Laurențiu Reghecampf contează pe Miculescu, Cisotti și Korenica, iar vârful de atac este Garita.
Echipa de start a lui FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita
FC Voluntari - FCSB, de la 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro
Partida de la Voluntari va închide etapa cu numărul 12 din Superliga României. FCSB a debutat cu o victorie în prima partidă după revenirea lui Laurențiu Reghecampf, scor 1-0 cu Oțelul Galați, iar acum este pe locul zece. Poate urca în zona play-off-ului în cazul unei victorii cu nou-promovata.
De partea cealaltă, FC Voluntari nu a avut parte de cel mai bun început de sezon. Are doar opt puncte după 11 runde și este pe locul 15, iar o victorie îi poate permite să spere din nou la salvarea de la retrogradare.
„Câteva știri pozitive, din punctul nostru de vedere: Denis Drăguș este bine, Aymen la fel. S-a antrenat ieri sută la sută cu echipa, este bine.
Denis încă are o jenă foarte mică, dar s-a antrenat și el complet cu echipa. Ieri a făcut un RMN și totul este perfect. Sperăm să îl vedem cât mai curând pe teren”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.
Două victorii (1-0 cu UTA, 1-0 cu FC Argeș), două rezultate de egalitate și două înfrângeri este palmaresul înregistrat de ilfoveni în campionatul curent pe teren propriu.
Bucureștenii au câștigat prima deplasare din acest sezon, 2-0 cu FK Csikszereda, după care au urmat afară o remiză (0-0 cu Sepsi OSK) și trei partide pierdute.
Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 20 ori, de trei ori s-au impus ilfovenii, de 10 ori au câştigat roș-albaștrii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.