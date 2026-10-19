FCSB este la al doilea meci cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, după debutul cu dreptul al antrenorului venit în această toamnă.

Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Oțelul, grației reușitei lui Alexandru Stoian.

Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează meciul cu FC Voluntari, din runda a 12-a din Superliga, care va avea loc luni, de la ora 21:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf surprinde cu primul '11' al lui FCSB

Târnovanu începe titular în poartă, Crețu, Dawa, Duarte și Pădurariu sunt cei patru apărători, în timp ce la închidere vor juca Muhar cu Radunovic.

Folosirea jucătorului muntenegrean la mijlocul terenului în locul lui Ofri Arad este marea surpriză a lui Reghe. Radunovic a mai jucat pe acea poziție în acest sezon când antrenor la FCSB era Marius Baciu.

În ofensivă, Laurențiu Reghecampf contează pe Miculescu, Cisotti și Korenica, iar vârful de atac este Garita.

Echipa de start a lui FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita