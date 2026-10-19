VIDEO EXCLUSIV Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: &quot;A jucat și la națională&quot; Superliga
SPORT.RO
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Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a lămurit situația unui jucător care nu a prins niciun minut în acest sezon de Superliga.

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Joonas Tammlaszlo dioszegiSepsi OSKFCSBOvidiu Burca
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Joonas Tamm (34 de ani) nu a prins niciun minut la Sepsi în acest sezon. Estonianul a fost scos de pe lista LPF încă din vară, însă a preferat să rămână la clubul din Covasna, alături de care are contract până vara viitoare.

Joonas Tamm, exclus din lotul lui Sepsi. Dioszegi: "Trebuie să îl întrebați pe domnul Burcă"

Ultimul meci oficial al lui Tamm datează din luna martie, când Sepsi era în liga a doua. Ulterior, Ovidiu Burcă nu l-a mai folosit deloc pe stoperul care a petrecut sezonul 2022/2023 la FCSB.

Laszlo Dioszegi a anunțat că decizia îi aparține în totalitate antrenorului Ovidiu Burcă.

"Joonas Tamm nu intră în vederile antrenorului. Noi niciodată nu sugerăm că ar fi bine sau că nu ar fi bine. Lăsăm asta în seama antrenorului. 

El se antrenează cu echipa, am văzut că a jucat și la naționala Estoniei câteva minute, dar trebuie să îl întrebați pe domnul Burcă. El este cel care decide pe cine se bazează și pe cine nu", a spus Dioszegi, la VOYO Sport Live.

Tamm încă joacă la naționala Estoniei. "Schimb echipa în iarnă dacă voi găsi o ofertă avantajoasă"

Deși are mai bine de jumătate de an fără meci oficial la club, Tamm a fost convocat la naționala Estoniei pentru ultima acțiune și a jucat 12 minute în remiza cu Islanda (1-1), din Liga Națiunilor.

În cantonamentul naționalei, Tamm a acordat un interviu pentru presa locală în care a vorbit și despre situația de la Sepsi. Stoperul ia în calcul să schimbe echipa în cazul în care apare o ofertă bună în iarnă.

"Sezonul trecut am fost accidentat aproape cinci luni și am ratat perioade importante. S-au temut că s-ar putea întâmpla ceva asemănător și acum.”

Voi schimba echipa în iarnă dacă voi găsi o ofertă avantajoasă. La 34 de ani, nu are rost să merg undeva pe un salariu mic doar ca să pot juca", a spus Tamm, pentru soccernet.ee.

  • 68 de meciuri și 4 goluri a strâns Tamm la naționala Estoniei până acum

VIDEO Intervenția lui Laszlo Dioszegi la VOYO Sport Live

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