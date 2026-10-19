Joonas Tamm (34 de ani) nu a prins niciun minut la Sepsi în acest sezon. Estonianul a fost scos de pe lista LPF încă din vară, însă a preferat să rămână la clubul din Covasna, alături de care are contract până vara viitoare.

Joonas Tamm, exclus din lotul lui Sepsi. Dioszegi: "Trebuie să îl întrebați pe domnul Burcă"

Ultimul meci oficial al lui Tamm datează din luna martie, când Sepsi era în liga a doua. Ulterior, Ovidiu Burcă nu l-a mai folosit deloc pe stoperul care a petrecut sezonul 2022/2023 la FCSB.

Laszlo Dioszegi a anunțat că decizia îi aparține în totalitate antrenorului Ovidiu Burcă.

"Joonas Tamm nu intră în vederile antrenorului. Noi niciodată nu sugerăm că ar fi bine sau că nu ar fi bine. Lăsăm asta în seama antrenorului.

El se antrenează cu echipa, am văzut că a jucat și la naționala Estoniei câteva minute, dar trebuie să îl întrebați pe domnul Burcă. El este cel care decide pe cine se bazează și pe cine nu", a spus Dioszegi, la VOYO Sport Live.