AICI A PUTUT FI URMĂRITĂ EDIȚIA DE DUMINICĂ A MATINALULUI VOYO SPORT LIVE





SUBIECTE MATINAL VOYO SPORT LIVE

Laszlo Dioszegi a spus ce ar face dacă l-ar vedea din nou pe Andrei Nicolescu, după scandalul platourilor de la Sepsi - Dinamo

Mutu i-a rupt degetele lui Bogdan Lobonț?! Fostul portar, la Matinalul VOYO SPORT LIVE: ”All inclusive! Așa s-a întâmplat cu Adi”

Se cere intervenția comisiilor după Rapid - Corvinul: "În 2026 să-l evocăm pe mareșalul Antonescu?! Ne-am săturat!"

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Robert Niță a fost în Giulești la Rapid - Corvinul și a dat verdictul: ”Dobre a marcat de două ori, dar el e MVP-ul meciului!”





știre inițială

Fostul rapidist Robert Niță și fostul internațional român Bogdan Lobonț vor fi astăzi, de la 10:05, prezenți în studioul Matinalului VOYO SPORT LIVE alături de moderatorul și jurnalistul Andru Nenciu.

Cei trei vor analiza cele mai fierbinți subiecte din fotbalul românesc, dar și din străinătate. Vor analiza duelurile de ieri din Superliga, Petrolul - Sepsi 1-1 & Rapid - Corvinul 2-0, și vor prefața meciurile de astăzi: UTA - CFR & Craiova - Farul.

Emisiunea Matinal VOYO SPORT LIVE se difuzează în fiecare sâmbătă și duminică, de la 10:05

VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00, iar Matinalul are loc sâmbătă și duminică, de la ora 10:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.

Ediția de sâmbătă a Matinalului VOYO SPORT LIVE