Tottenham - Coventry City, ora 22:00, LIVE pe VOYO SPORT 1

Meciul dintre Tottenham și Coventry va închide etapa cu numărul 7 din Premier League. Partida se vede LIVE pe VOYO SPORT 1 și LIVE TEXT pe Sport.ro.

După ce s-au salvat de la retrogradare în sezonul precedent, londonezii au investit o sumă uriașă în transferuri pentru a reveni în lupta pentru cupele europene: peste 366 de milioane de euro!

Cu toate acestea, Tottenham a avut, din nou, un început modest de stagiune și este ultima, cu doar trei puncte. De asemenea, trupa lui Roberto de Zerbi este singura din Premier League fără victorie în acest sezon.

La Londra se va deplasa nou-promovata Coventry City, care vine cu un moral bun după două victorii consecutive în Premier League: 1-0 cu Nottingham Forest și 4-1 cu Newcastle.

Va fi prima întâlnire dintre cele două în campionat după 25 de ani. Ultima a fost în 2001, când Tottenham a câștigat cu 3-0 pe teren propriu.

De atunci, Tottenham și Coventry s-au mai întâlnit de patru ori, în Carabao Cup și FA Cup, dar de fiecare dată londonezii au reușit să câștige.