Mutu i-a rupt degetele lui Bogdan Lobonț?! Fostul portar, la Matinalul VOYO SPORT LIVE: ”All inclusive! Așa s-a întâmplat cu Adi”

În ediția de duminică (18 oct.), moderatorul Andru Nenciu i-a avut invitați pe fostul rapidist Robert Niță și pe fostul internațional român cu 86 de prezențe la prima reprezentativă, Bogdan Lobonț.

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De-a lungul carierei sale de portar, Lobby a fost legitimat la Corvinul Hunedoara, Rapid, Ajax, Dinamo, Fiorentina și Roma, de unde s-a retras în urmă cu opt ani

La Matinal, Lobonț a fost întrebat despre unul dintre riscurile la care sunt expuși portarii: fracturile degetelor. CITEȘTE ȘI: Cum pot arăta acum degetele fostului portar Emilian Dolha, după sute de meciuri în România și în Polonia

”Și în meciuri, și la antrenamente (n.r. și-a rupt degetele). All inclusive! (n.r. Și de colegi și de prieteni?) De colegi! (n.r. Adi Mutu e unul dintre ei?) Da, dar nu e că a fost vina lui. El a șutat la poartă și eu am încercat să evit golul. Și mi-a rupt un deget. Nu Adi Mutu mi-a rupt degetul, întâmplarea a fost ca el să șuteze și eu să fiu în poartă!

(n.r. Mult timp și în Italia, la Roma?) La Roma două, unul la Fiorentina și două la Ajax. La toate echipele în afară de Rapid și Dinamo.

Îmi spunea cineva, un antrenor cu portarii care nu mai este, Dumnezeu să-l odihnească, tot timpul îmi punea o întrebare: 'băi, știi care e cel mai bun portar din lume?'. Și începeam să-i dau nume. 'Nu, nu, nu! Cel mai bun portar din lume e cel care nu primește un șut la poartă! Că își organizează foarte bine jucătorii din fața lui'. Și asta mi-a rămas în minte. Și pe toți portarii pe care i-am avut în cariera de antrenor i-am întrebat asta pe toți”, a spus Bogdan Lobonț.