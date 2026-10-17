Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

„La 61 de ani sunt într-o formă fizică mai bună decât eram la 20, 30, 40 sau 50 de ani. Încă mi se pare incredibil” , a mărturisit Gina Kinsley.

Americanca practică antrenamentele de forță de mai mulți ani și a încercat inclusiv CrossFit. Pe lângă pregătirea fizică, aceasta urmează o dietă bazată pe alimente simple și a dezvăluit că a eliminat complet alcoolul în urmă cu mai mulți ani. De asemenea, se jură că nu a apelat niciodată la intervenții estetice sau la botox și nu folosește filtre pentru fotografiile pe care le publică pe rețelele sociale.

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Abordată de tineri în sala de antrenament

Deși poartă verighetă și nu este interesată să lege prietenii, bărbații continuă să o abordeze, susține americanca.

Partenerul ei de viață este cu nouă ani mai tânăr, însă cei din jur au adesea impresia că lucrurile stau invers. Acesta nu este deranjat de „incidentele” din sală și glumește spunând că a ajuns să fie recunoscut de ceilalți drept „soțul Ginei”.

„S-a obișnuit cu atenția aceasta și, sincer să fiu, îi place”, a spus texana.

Sportiva amatoare susține că va continua să meargă la sală, deoarece își propune să demonstreze că înaintarea în vârstă nu reprezintă o barieră pentru menținerea unui stil de viață activ.

„Îmbătrânirea nu trebuie să însemne că nu vom mai fi văzute”, a transmis aceasta.