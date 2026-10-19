VIDEO EXCLUSIV Transferul carierei pentru Andrei Coubiș: "Echipă de top, campionat de top!"

Transferul carierei pentru Andrei Coubiș: &quot;Echipă de top, campionat de top!&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Coubiș (23 de ani) a avut un progres remarcabil în ultimele 10 luni, iar internaționalului român i se prevede un viitor extraordinar în cazul în care se va menține pe aceeași linie.

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Adrian Falubandrei coubisLincoln CityU Cluj
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Format în academia lui AC Milan, Coubiș a fost cedat vara trecută la Sampdoria, unde nu a prins niciun minut. U Cluj a intrat pe fir, iar în iarnă l-a adus în România

Adrian Falub anticipează un viitor extraordinar pentru Andrei Coubiș

Fundașul central a "explodat" în Superliga, devenind unul dintre cei mai buni stoperi din țară și contribuind la performanțele lui U Cluj din sezonul trecut. Coubiș a devenit o prezență constantă și la echipa națională, Gică Hagi titularizându-l în toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Cumpărat în vară de Lincoln City, formație din liga a doua engleză, cu 3 milioane de euro, Coubiș poate prinde în viitorul apropiat un transfer "la o echipă de top, într-un campionat de top", anticipează Adrian Falub (55 de ani), membru în departamentul de scouting al lui U Cluj.

Falub, care a vorbit și despre poziția pe care Coubiș se simte cel mai bine, pune însă câteva condiții pentru ca ascensiunea fotbalistului născut în Italia să continue.

"Coubiș cred că are calități de fundaș central. Mi se pare dificil ca un jucător ca el să joace fundaș dreapta. Poate doar dacă te gândești că ai nevoie de jucători defensivi, care să nu facă bandă și să nu contribuie foarte mult la faza de atac. 

Viitorul lui depinde de multe lucruri. El a început extraordinar. U l-a luat de la Sampdoria, unde nu juca. A venit aici și efectiv a explodat. În 15-20 de meciuri a ajuns la națională și în liga a doua din Anglia. Dacă lucrurile merg în continuare așa, are calități să fie la o echipă de top, într-un campionat de top.

Viața de fotbalist depinde însă de multe lucruri. Depinde să nu se accidenteze, depinde să aibă aceeași foame de progres ca la Cluj. Asta depinde doar de el, dar calitățile lui sunt de jucător de top", a spus Adrian Falub, la emisiunea VOYO Sport Live.

  • 10 meciuri a strâns Coubiș la Lincoln. În 5 dintre ele a fost titular, iar până acum a marcat un gol și a oferit un assist.
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Andrei Coubiș a marcat în minutul 1 al ultimei etape din Championship

Titularizat la Lincoln City în meciul de pe terenul lui Millwall, contând pentru runda a 11-a din Championship, sâmbătă după-amiază, Andrei Coubiș a dat lovitura după doar câteva zeci de secunde. Fundașul central a deschis scorul în minutul 1 cu o execuție spectaculoasă

După o degajare lungă a portarului de la Lincoln și câteva mingi respinse de apărarea lui Millwall, balonul a ajuns la marginea careului, acolo unde și-a făcut apariția Andrei Coubiș. Fundașul român a finalizat cu un șut din prima, în diagonală. Balonul a nimerit bara și a intrat în poartă, fără șansă pentru goalkeeper-ul Filip Marschall, care a părut mascat.

A fost primul gol al lui Andrei Coubiș după transferul în Anglia. Fostul fundaș de la U Cluj a reușit în urmă cu o lună și un assist, contra lui Preston, direct din aut.

Partida dintre Milwall și Lincoln s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar echipa lui Coubiș ocupă locul 18 în Championship, cu 12 puncte strânse în primele 11 etape.

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