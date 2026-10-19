Format în academia lui AC Milan, Coubiș a fost cedat vara trecută la Sampdoria, unde nu a prins niciun minut. U Cluj a intrat pe fir, iar în iarnă l-a adus în România.

Adrian Falub anticipează un viitor extraordinar pentru Andrei Coubiș

Fundașul central a "explodat" în Superliga, devenind unul dintre cei mai buni stoperi din țară și contribuind la performanțele lui U Cluj din sezonul trecut. Coubiș a devenit o prezență constantă și la echipa națională, Gică Hagi titularizându-l în toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Cumpărat în vară de Lincoln City, formație din liga a doua engleză, cu 3 milioane de euro, Coubiș poate prinde în viitorul apropiat un transfer "la o echipă de top, într-un campionat de top", anticipează Adrian Falub (55 de ani), membru în departamentul de scouting al lui U Cluj.

Falub, care a vorbit și despre poziția pe care Coubiș se simte cel mai bine, pune însă câteva condiții pentru ca ascensiunea fotbalistului născut în Italia să continue.

"Coubiș cred că are calități de fundaș central. Mi se pare dificil ca un jucător ca el să joace fundaș dreapta. Poate doar dacă te gândești că ai nevoie de jucători defensivi, care să nu facă bandă și să nu contribuie foarte mult la faza de atac.

Viitorul lui depinde de multe lucruri. El a început extraordinar. U l-a luat de la Sampdoria, unde nu juca. A venit aici și efectiv a explodat. În 15-20 de meciuri a ajuns la națională și în liga a doua din Anglia. Dacă lucrurile merg în continuare așa, are calități să fie la o echipă de top, într-un campionat de top.

Viața de fotbalist depinde însă de multe lucruri. Depinde să nu se accidenteze, depinde să aibă aceeași foame de progres ca la Cluj. Asta depinde doar de el, dar calitățile lui sunt de jucător de top", a spus Adrian Falub, la emisiunea VOYO Sport Live.