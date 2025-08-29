Giuleștenii au deschis scorul prin Denis Ciobotariu în minutul 13, în urma unei lovituri de colț executate perfect de Petrila.

Rapidul a continuat să preseze și au reușit și golul de 2-0, în urma unei reluări din prima a lui Alex Dobre la centrarea excelentă a lui Andrei Borza.

În partea a doua, UTA a încercat să micșoreze avantajul creat în prima parte de trupa lui Gâlcă, dar „alb-vișinii” nu au oferit emoții în apărare.

Rapid rămâne pe poziția a doua, dar se apropie la doar un punct de liderul U. Craiova, în timp ce UTA a suferit prima înfrângere din acest sezon și cel mai probabil va pierde poziția a treia.

Rapid – UTA Arad 2-0 (Ciobotariu D. 13', Dobre A. 30')

Min. 90+4: Final de meci!

Min. 46: A început a doua parte!

Min. 45+2: Final de primă repriză!

Min. 30: GOOOOL marcat de Rapid! Andrei Borza a trimis perfect în interiorul careului, iar Alex Dobre este omul potrivit la momentul potrirvit și deschide scorul cu un șut din prima.

Min. 13: GOOOOL marcat de Rapid! Petrila a bătut excelent lovitura de la colțul terenului, iar Denis Ciobotariu a deschis scorul cu o lovitură de cap plasată.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Rapid: Aioani - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - K. Keita, Hromada - Dobre (cpt.), Christensen, Petrila - Koljic

Aioani - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - K. Keita, Hromada - Dobre (cpt.), Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz - Pașcanu, Bădescu, Vulturar, Grameni, G. Gheorghe, Gojkovic, El Sawy, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă





UTA: D. Iliev - Țuțu, Poulolo, Benga (cpt.), Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - V. Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah

D. Iliev - Țuțu, Poulolo, Benga (cpt.), Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - V. Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah Rezerve: Gorcea - F. Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino Sota, Hrezdac, Al. Matei, L. Mihai, M. Coman

Antrenor: Adrian Mihalcea

___________________________________________________________________________________________________

În cazul unui succes în Giulești, Rapid se poate apropia la un punct de liderul Universitatea Craiova, însă, dacă UTA va obține cele trei puncte, îi va depăși în clasament pe giuleșteni.

Rapid vine cu un moral bun la meciul cu UTA, după o victorie cu Metaloglobus, scor 2-1, în timp ce arădenii au înregistrat două remize la rând, cu Dinamo (scor 1-1) și cu Unirea Slobozia (scor 1-1).

Sezonul trecut, cele două formații s-au întâlnit de două ori. În turul campionatului, disputat la Arad, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, însă Rapid s-a impus în meciul retur, scor 2-0.

Clasamentul din Superliga României

