Adversarele lui FCSB în faza principală din Europa League



Feyenoord (acasă)

Dinamo Zagreb (deplasare)

Fenerbahce (acasă)

Steaua Roșie Belgrad (deplasare)

Young Boys (acasă)

Basel (deplasare)

Bologna (acasă)

Go Ahead Eagles (deplasare)



Prima reacție a lui Gigi Becali după tragerea la sorți

Gigi Becali s-a declarat optimist după tragerea la sorți și a transmis că se teme doar de Fenerbahce, formația din Turcia care s-a despărțit chiar azi de antrenorul Jose Mourinho.



"Feyenoord? E bine, nu? Facem rețetă din bilete. Eu vreau adversari slabi ca să câștig Europa League. Prima dată să-i bat pe ăștia slabi, iar în finală să cad cu ăla puternic ca să pună Dumnezeu mâna și să câștigăm. Eu zic că pe Feyenoord și Dinamo Zagreb le putem bate.



MM așa voia, cu Fenerbahce la București. Steaua Roșie în deplasare? E bun! Voi merge la meciuri. Ce, mai am emoții? Acum merg la spectacol, la teatru.



Astea sunt toate echipe pe care le putem învinge. Doar Fenerbahce e echipă foarte puternică, e greu cu ei.



La meciurile de acasă, din respect pentru fani, vom juca cu titularii, adică cu echipa cea ma bună. În deplasare, nu vom mai juca așa. Noi trebuie să vedem ce facem în campionat. Să intrăm pe locul 4-5 și după mai vedem.



E bine că jucăm cu echipele mai tari la noi acasă. Avem și rețetă financiară, dar avem și curaj ca să câștigăm pentru că vom avea susținerea fanilor.

Câte puncte facem? Să zicem că vom câștiga 3 meciuri de acasă, deci 9 puncte. Și în deplasare să zicem că facem încă 6. În total, 15 puncte. Să dea Dumnezeu și să facem mai multe. Noi le putem bate pe toate", a spus Gigi Becali, la Digisport.

