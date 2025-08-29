Marius Șumudică a reacționat după ironia lui Mihai Rotaru.

Marius Șumudică: ”Eu am vorbit știind ceea ce înseamnă Başakşehir acolo!”

Finanțatorul Universității Craiova a fost amuzat de faptul că fostul antrenor de la Rapid a declarat înaintea ”dublei” cu Bașakșehir că oltenii nu au nicio șansă.

După ce echipa antrenată de Mirel Rădoi a obținut calificarea în faza principală Conference League, Mihai Rotaru l-a ironizat pe Șumudică: ”Ca să fac o glumă, am știut că ne calificăm de când a spus Șumudică faptul că o să pierdem categoric, că el le dă pe invers de obicei”.

Șumudică a reacționat după declarația patronului de la Universitatea Craiova și a mărturisit că nu este supărat pe Rotaru.

”Pe cuvântul meu. Am o perioadă în care nici nu am mai citit, nu mai urmăresc. M-am uitat la meciuri să pot să vorbesc cu tine fără să mă uit la ele. Nu știam ce a zis. Și eu vreau să îi felicit pe cei de la Universitatea Craiova, pe cei de la FCSB, dar într-o oarecare măsură și pe cei de la CFR, deși au probleme vizibile.

Nu m-am supărat. El e prietenul meu, de ce să mă supăr? Eu am vorbit știind ceea ce înseamnă Başakşehir acolo. Valoarea lotului trece de 50-60 de milioane de euro. E clar că au avut o dublă de coșmar. Au jucat foarte slab. Nu trebuie să minimalizăm ce se întâmplă la Craiova”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

