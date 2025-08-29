Savona a fost cedat de Juventus la Forest

Juventus a decis să îl vândă pe Nicolo Savona la Nottingham Forest, urmând să primească 16 milioane de euro și să păstreze 10% dintr-un transfer ulterior. În această perioadă de mercato, clubul englez i-a mai achiziționat pe Omari Hutchinson (Ipswich Town / 43.4 mil. euro), Dan Ndoye (Bologna (42 mil. euro), Arnaud Kalimuendo (Rennes / 30 mil. euro), James McAtee (Manchester City / 25.5 mil. euro), Igor Jesus (Botafogo / 19 mil. euro), Jair Cunha (Botafogo / 12 mil. euro), Douglas Luiz (Juventus / 3 mil. euro, împrumutat) și Angus Gunn (Norwich / gratis).



Juventus a câștigat o avere din juniorii cedați în ultimii ani

Savona completează o lungă listă de juniori valoroși crescuți de prestigioasa academie a torinezilor, care au fost vânduți pentru a echilibra bugetul clubului. Printre aceștia se găsesc Leonardo Spinazzola (AS Roma 29.5 mil. euro), Moise Kean (Everton / 27.5 mil. euro), Matias Soule (AS Roma / 25.6 mil. euro), Dean Huijsen (Bournemouth / 19.63 mil. euro), Nicolo Rovella (Lazio / 17 mil. euro), Samuel Iling-Junior (Aston Villa / 14 mil. euro), Nicolo Fagioli (Fiorentina / 13.5 mil. euro), Manolo Portanova (Genoa / 12.25 mil. euro), Koni De Winter (Genoa / 11 mil. euro), Samuel Mbangula (Werder Bremen / 10 mil. euro), Radu Drăgușin (Genoa / 9.7 mil. euro), Enzo Barrenechea (Aston Villa / 8 mil. euro), Simone Muratore (Atalanta / 7 mil. euro) și Hans Nicolussi Caviglia (Venezia / 3.5 mil. euro).



Savona a ajuns la Juventus la vârsta de 8 ani

Nicolo Savona (22 de ani / 192 cm) este născut la Aosta și s-a format la juniorii cluburilor Aygreville Calcio (2010-2011), Juventus (2011-2020, 2021-2022) și SPAL (2020-2021 / împrumutat) . La nivel de seniori a evoluat pentru Juventus Next Gen (2022-2024) și Juventus (2024-2025).

Are trei selecții pentru naționala de tineret a Italiei și a fost convocat de Luciano Spalletti pentru meciurile din Nations League (noiembrie 2024) cu Belgia și Franța, dar nu a apucat să debuteze la seniori. Poate juca ca fundaș dreapta, fundaș central și mijlocaș dreapta și este cotat la 12 milioane de euro.

Foto - Getty Images

