Sport.ro v-a prezentat ieri, 27 august, primul episod al serialului cu Ben Teekloh, fotbalistul liberian oe care viața l-a aruncat într-un labirint întortocheat de greutăți. Și-a câștigat existența în copilărie cu greu, iar apoi și-a urmat visul, să devină fotbalist profesionist.

Ben Teekloh și momentul care îi putea fi fatal: butelia i-a explodat în casă

La acel moment legitimat la Farul Constanța, Ben Teekloh, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au trecut prin țara noastră, a fost protagonistul unui episod care se putea termina teribil. Aflat în locuința sa din Constanța, africanul, retras din 2012 din activitate, la numai 27 de ani, a ajuns la spital după ce o butelie a explodat!



Ben Teekloh a vorbit, după aproape 20 de ani, despre momentul când butelia i-a explodat în casă. Vecinii l-au luat din apartament



Jucătorul formației de la malul mării la acea vreme, liberianul Ben Teekloh a suferit arsuri pe membre după o explozie a unei butelii în apartamentul său. A fost transportat la spital, după ce vecinii l-au luat din casă și l-au dus la cea mai apropiată clinică pentru primele îngrijiri.



Din fericire pentru jucător, a suferit câteva arsuri ușoare, pe mâini, spate și pe picioare, iar doctorii l-au ținut, pentru o perioadă, sub calmante.

