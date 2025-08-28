Sport.ro v-a prezentat ieri, 27 august, primul episod al serialului cu Ben Teekloh, fotbalistul liberian oe care viața l-a aruncat într-un labirint întortocheat de greutăți. Și-a câștigat existența în copilărie cu greu, iar apoi și-a urmat visul, să devină fotbalist profesionist.
Ben Teekloh și momentul care îi putea fi fatal: butelia i-a explodat în casă
Un moment din 2007 îi putea fi fatal lui Ben Teekloh,fostul fotbalist din Liga 1.
O știre teribilă zguduia fotbalul românesc în urmă cu aproape două decenii, în august 2007 mai exact, atunci când un fotbalist din Liga 1 a fost aproape de tragedie!
La acel moment legitimat la Farul Constanța, Ben Teekloh, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au trecut prin țara noastră, a fost protagonistul unui episod care se putea termina teribil. Aflat în locuința sa din Constanța, africanul, retras din 2012 din activitate, la numai 27 de ani, a ajuns la spital după ce o butelie a explodat!
Ben Teekloh a vorbit, după aproape 20 de ani, despre momentul când butelia i-a explodat în casă. Vecinii l-au luat din apartament
Jucătorul formației de la malul mării la acea vreme, liberianul Ben Teekloh a suferit arsuri pe membre după o explozie a unei butelii în apartamentul său. A fost transportat la spital, după ce vecinii l-au luat din casă și l-au dus la cea mai apropiată clinică pentru primele îngrijiri.
Din fericire pentru jucător, a suferit câteva arsuri ușoare, pe mâini, spate și pe picioare, iar doctorii l-au ținut, pentru o perioadă, sub calmante.
”Este stabil. Are arsuri pe mâini, picioare și spate. În acest moment, a fost dus să i se dea calmante. Nu este nevoie să fie mutat la București. După cum arată apartamentul după explozie, putem spune că băiatul s-a născut a doua oară", declara la acel moment Ion Marin, directorul tehnic al Farului Constanța.
Ben Teekloh a stat pe tușă mai bine de un an. Revenirea, emoționantă
Într-un dialog cu Sport.ro, la aproape 20 de ani de la acel moment, Ben Teekloh a decis să vorbească despre episodul care se putea termina tragic! Chiar dacă a trecut printr-un moment care i-a marcat viața, nu doar cariera, fostul mijlocaș acceptă situația ca pe o experiență care l-a făcut să conștientizeze anumite lucruri.
”Mi-a explodat butelia în casă și am avut arsuri de gradul trei. Țin minte că era luna august. Am stat aproape un an și ceva pe bară. Am stat mult timp în spital, dar per total, până la revenire, a durat un an și ceva.
Țin minte că după revenire, la Farul, după această problemă, era Ion Marin la echipă. Jucam cu Urziceni, la ei, aveau echipă bună, era Bogdan Mara, Iulian Apostol, jucători foarte buni!
A fost foarte emoționantă revenirea, am și fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren, aveam mare foame să joc și să demonstrez. I-am mulțumit lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că am revenit.
Aveam foame de meci, am fost cel mai bun de pe teren. Iar de atunci am început să joc. Am apreciat foarte mult ce a făcut Farul pentru mine, la echipă era patron Bosânceanu. Un om deosebit, m-a ajutat mult.
Au fost chiar toți lângă mine atunci, am apreciat foarte mult ce s-a întâmplat!”, a pus Ben Teekloh în dialogul cu Sport.ro.