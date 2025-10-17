La cum merge CFR Cluj, în momentul de față, e nevoie de un miracol fotbalistic pentru ca formația din Gruia să ajungă în play-off, în acest sezon.

Faptul că Louis Munteanu și compania n-au fost în stare să câștige nici măcar restanța cu nou-promovata Csikszereda (2-2) arată dimensiunea crizei. Iar readucerea lui Andrea Mandorlini (65 de ani) nu doar că n-a scos echipa din vrie, dar mai mult a îngropat-o! În opt meciuri, italianul a înregistrat doar 2 victorii, 5 egaluri și 1 înfrângere. Bilanț demn de o echipă de play-out. Așadar, locul 11, ocupat acum de clujeni, reflectă ce se întâmplă la echipă.

Ioan Becali confirmă: Marian Copilu va fi președinte

Într-un moment în care CFR „scârțâie“, patronul Neluțu Varga continuă să meargă pe mâna lui Mandorlini, deși jocul nu arată nicio îmbunătățire.

În schimb, prima măsură pregătită de finanțatorul CFR-ului vizează conducerea administrativă. Aici, după plecarea lui Cristi Balaj, postul de președinte e vacant. Încă de acum două zile, sport.ro a scris că, în pole-position pentru înlocuirea lui Balaj, e Marian Copilu. Acum, această informație a fost confirmată pentru Fanatik de Ioan Becali.

„Am auzit și eu și foarte bine face (n.r. – Neluțu Varga). E foarte bine că îl ia pe Marian Copilu. Marian Copilu l-a făcut campion 4-5 ani la rând și poate să-l scoată (n.r. – din criza actuală). E meseriaș, știe să liniștească jucătorii. Vorbește câteva limbi străine, trebuie să vorbești și câteva limbi străine, pentru că majoritatea jucătorilor sunt străini. Cred că e alegerea cea mai bună pentru Neluțu“, a declarat Giovanni.

Marian Copilu, victima eliminării din Europa

Iminenta readucere a lui Marian Copilu, care se prefigurează la CFR Cluj, va instala în fruntea clubului un om de succes. Dovadă și faptul că, în perioada 2017-2021, cu Marian Copilu președinte, formația din Gruia a cucerit patru titluri.

Plecarea lui Copilu s-a produs după eliminarea CFR-ului din preliminariile Europa League, în 2021, când echipa a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad, în mandatul scurt și controversat al antrenorului Marius Șumudică.

Potrivit Fanatik, după ce a părăsit-o pe CFR, Marian Copilu a mai activat la formații precum Universitatea Craiova și Petrolul, însă fără rezultate notabile.

