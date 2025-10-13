Cristi Balaj, cel care a fost președintele lui CFR Cluj încă din 2021, și-a anunțat plecarea din conducerea clubului.

Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj

Alături de Cristi Balaj, formația din Gruia a cucerit un titlu de campioană a României (sezonul 2021-2022) și Cupa României (2024-2025).

Balaj urmează să semneze rezilierea contractului cu clubul finanțat de Ioan Varga.

”Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes.

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a spus Cristi Balaj, conform Fanatik.

Reacția lui Ioan Varga

După anunțul lui Cristi Balaj, a reacționat și Ioan Varga. Patronul ardelenilor a confirmat plecarea lui Balaj și a ținut să îi mulțumescă fostului arbitru pentru ce a oferit clubului.

”Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat și Ioan Varga pentru sursa citată.

