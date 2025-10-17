FK Csikszereda a smuls un egal după un penalty executat cu stil în minutul 90+9 de Lorand Paszka, 2-2 cu CFR Cluj, iar rezultatul din restanța contând pentru etapa a cincea din Superligă a însemnat și căderea lui FCSB pe poziția 12, adică prima deasupra pozițiilor de baraj!

Egalul lui CFR Cluj, suficient pentru ardeleni pentru a urca în clasament



În egalul de la Miercurea Ciuc, CFR a deschis scorul prin Andrei Cordea (17), după un pasă excelentă a lui Louis Munteanu.

Harghitenii au egalat prin fostul golgheter al Ungariei, Marton Eppel (34), cu o lovitură de cap, la lovitură liberă executată de Lorand Paszka.

Clujenii au trecut din nou în avantaj, în repriza secundă, prin algerianul Islam Slimani (71), la puţin timp de la intrarea sa pe teren (minutul 69). Pentru Slimani a fost primul gol marcat în Superligă, pasa decisivă venind de la Lindon Emerllahu.

FK Csikszereda a egalat in extremis, prin Lorand Paszka (90+9), dintr-un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video, după ce Ervin Bakos a căzut în careu la un duel cu Lorenzo Biliboc şi Matei Ilie. Maghiarul Paszka, născut în România, a transformat cu o execuţie ''a la Panenka''.

Clasamentul din Superligă



CFR este acum pe locul 12, FCSB a căzut pe 13, diferența fiind făcută la numărul de goluri marcate (-4 la golaveraj pentru ambele, dar 19 goluri înscrise de CFR față de 14 ale campioanei en-titre).

Pentru FCSB urmează un meci aparent ușor, sâmbătă în deplasare la codașa fără victorie Metaloglobus, în timp ce clujenii joacă luni în deplasare cu Petrolul Ploiești, partide contând pentru etapa cu numărul 13 din Superligă.

