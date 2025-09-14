Din informațiile Sport.ro, Pustai a ajuns la un acord cu ACS Mediaș, formație din Liga 3, însă nu va semna un contract oficial ca antrenor principal.



Pustai, rol de consilier tehnic



În vârstă de 57 de ani, Pustai a fost de acord să ajute echipa din orașul său natal, dar doar cu titlu temporar. Oficial, de pregătirea echipei se vor ocupa Dorin Roșca și Doru Dudiță, care fac parte din staff încă de la înființarea clubului.



Decizia vine după ce Alexandru Curtean a reziliat amiabil contractul cu ACS Mediaș, formație aflată pe locul 9 în seria a 6-a din Liga 3, cu doar 3 puncte în primele trei etape.



Așteaptă o ofertă dintr-un eșalon superior



După despărțirea de Gloria Bistrița, Pustai nu vrea să semneze un nou contract în același sezon, preferând să aștepte o ofertă dintr-un eșalon superior.



Între timp, el va avea un rol de consilier tehnic la ACS Mediaș, echipă pe care a mai pregătit-o în perioada 2007-2013, când reușea și o calificare istorică în Europa League.

